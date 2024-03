Des «paniers surprise» Too Good To Go dans 2000 Tim Hortons

Des restaurants de St. John’s, Halifax, Charlottetown, Fredericton, Moncton et Saint John se joignent à l’initiative cette semaine.

Chaque gérant de restaurant Tim Hortons est responsable de mettre en vente des «paniers surprise» sur l’application, en fonction des invendus du jour. Le nombre peut donc varier. Les plages horaires de collecte, en général en fin de journée, sont basées sur les heures d’exploitation de chaque restaurant.

Lorsqu’un (ou plusieurs) panier surprise d’invendus est mis en vente sur l’application, il suffit de le réserver en un clic, puis de se rendre dans le restaurant à l’heure de collecte pour le récupérer.

Des millions de repas «sauvés»

Avec 90 millions d’utilisateurs inscrits et 215 000 partenaires actifs dans 17 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, Too Good To Go est la plus grande place de marché au monde pour les surplus alimentaires. Depuis son lancement en 2015, l’entreprise sociale a contribué à «sauver» plus de 311 millions de repas.

«Il s’agit d’un partenariat fondé sur notre ambition commune de réduire le gaspillage alimentaire et d’offrir aux gens d’ici la possibilité de poser des gestes qui comptent vraiment», a affirmé Andrea Li, directrice nationale de Too Good To Go au Canada.