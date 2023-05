Alexandra Szacka: artisane du quatrième pouvoir

Carrière à Radio-Canada

Mais Radio-Québec n’a pas de bulletins de nouvelles ou d’émissions d’actualité; elle doit contribuer à des documentaires. Cela change lorsqu’elle passe à Radio-Canada (Enjeux et Zone libre).

Voici quelques fonctions qu’Alexandra Szacka occupe à la société d’État: coordination du bureau à New York, envoyée spéciale en Afghanistan, correspondante et chef de bureau bilingue (SRC/CBC) en Russie, puis correspondante pour l’Europe depuis Paris.

Au sujet de son expérience à Moscou, la journaliste écrit que, en anglais généralement, «on commence directement par les faits, sans fioritures, sans introduction, straight to the point». En français, il y a plus d’adjectifs, «un peu plus d’atmosphère, un peu plus d’émotion».

En 2009, les Iraniens se préparent à aller aux urnes et une opposition se manifeste envers l’ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinedjad. Radio-Canada envoie Szacka pour couvrir les troubles à l’horizon.

Elle découvre qu’il y a, en général, «un fossé entre les moyens financiers de CBC et ceux de Radio-Canada». Pour couvrir le même événement, l’équipe anglophone est deux ou trois fois plus nombreuse.