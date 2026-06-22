60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur à Georgetown

À une soixantaine de kilomètres à l’Ouest de Toronto, la Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown a célébré son 60e anniversaire, ce samedi 20 juin, à l’occasion d’une célébration eucharistique qui a rassemblé plusieurs centaines de fidèles.

Présidée par le nouvel évêque du diocèse de Hamilton, Mgr Joseph Dabrowski, la célébration s’est déroulée en présence de la mairesse de Halton Hills, de représentants d’organismes francophones et de conseils scolaires, ainsi que de paroissiens de toutes les générations.

«C’est un grand honneur d’être parmi vous pour célébrer le 60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur», a souligné Mgr Dabrowski.

«Six enfants reçoivent aujourd’hui la première communion. C’est un grand signe que la foi des francophones de cette paroisse continue de se transmettre à une nouvelle génération.»

Au cœur de la francophonie de Halton

L’histoire de la Paroisse remonte à 1885, avec la construction de l’église Holy Cross, d’abord destinée à la communauté catholique anglophone. Après l’ouverture d’une nouvelle église sur l’avenue Maple en 1965, l’édifice historique de la rue Guelph est consacré à la communauté catholique francophone, donnant naissance, l’année suivante, à la Paroisse du Sacré-Cœur.