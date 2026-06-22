60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur à Georgetown

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
L'église du Sacré-Cœur, 39 rue Guelph à Georgetown. Photos: Hamza Ziad, l-express.ca
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Publié 22/06/2026 par Hamza Ziad

À une soixantaine de kilomètres à l’Ouest de Toronto, la Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown a célébré son 60e anniversaire, ce samedi 20 juin, à l’occasion d’une célébration eucharistique qui a rassemblé plusieurs centaines de fidèles.

Présidée par le nouvel évêque du diocèse de Hamilton, Mgr Joseph Dabrowski, la célébration s’est déroulée en présence de la mairesse de Halton Hills, de représentants d’organismes francophones et de conseils scolaires, ainsi que de paroissiens de toutes les générations.

«C’est un grand honneur d’être parmi vous pour célébrer le 60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur», a souligné Mgr Dabrowski.

«Six enfants reçoivent aujourd’hui la première communion. C’est un grand signe que la foi des francophones de cette paroisse continue de se transmettre à une nouvelle génération.»

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
La messe du 60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur a été présidée par Mgr Joseph Dabrowski, évêque du diocèse de Hamilton.
La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Devant une salle comble, un espace a été aménagé à l’extérieur de la paroisse afin de permettre aux nombreux participants de suivre la messe en direct.

Au cœur de la francophonie de Halton

L’histoire de la Paroisse remonte à 1885, avec la construction de l’église Holy Cross, d’abord destinée à la communauté catholique anglophone. Après l’ouverture d’une nouvelle église sur l’avenue Maple en 1965, l’édifice historique de la rue Guelph est consacré à la communauté catholique francophone, donnant naissance, l’année suivante, à la Paroisse du Sacré-Cœur.

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Aujourd’hui dirigée par le père Fulbert Jonas Ahouansou, la paroisse réunit des fidèles de diverses origines, notamment canadienne-française, africaine, européenne et caribéenne. Elle constitue un lieu de culte, de rassemblement et de transmission de la foi et du français.

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Ann Lawlor. Photo: courtoisie.

Selon le Recensement de 2021, Georgetown compte environ 680 personnes ayant le français comme langue maternelle, tandis que Halton Hills en compte près de 950.

Dans une entrevue accordée à l-express.ca, la mairesse de Halton HillsAnn Lawlor, souligne que la communauté francophone est en pleine croissance à Georgetown. «C’est une communauté vibrante, et la Paroisse du Sacré-Cœur demeure l’un des principaux lieux de rassemblement des francophones de la région.»

Au-delà de la religion

Dans une entrevue accordée à l-express.caMgr Joseph Dabrowski souligne l’importance, pour le diocèse de Hamilton, de rassembler des personnes de différentes communautés afin de favoriser la transmission des traditions, de la culture et, surtout, de la langue française.

Selon lui, les paroisses contribuent également à renforcer le sentiment d’appartenance au sein de la communauté.

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La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Mgr Joseph Dabrowski (au centre) et le père Fulbert Jonas Ahouansou (à droite), curé de la Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown.
La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Une chorale polonaise a rendu hommage à Mgr Joseph Dabrowski.

De son côté, le père Fulbert Jonas Ahouansou explique que l’une des missions de la Paroisse du Sacré-Cœur consiste à accueillir les nouveaux arrivants, à renforcer les liens entre les membres de la communauté de la région et à contribuer à briser l’isolement.

«Aujourd’hui, nous avons vu un bel exemple de diversité. Il y avait des Polonais, des Indiens, des francophones, des anglophones et des personnes de diverses origines», souligne-t-il.

Il ajoute: «Il faut que nous, francophones et anglophones, soyons unis, parce que là où il y a l’amour, il y a la réussite et la joie, et là où manque l’amour, il y a la division.»

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Mgr Joseph Dabrowski entouré de participants à la célébration du 60e anniversaire de la Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown.
La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Six enfants ont fait leur première communion.

Prier en français

À la Paroisse du Sacré-Cœur, la liturgie est célébrée entièrement en français. Lorsque des personnes anglophones sont présentes, le prêtre adapte certaines parties de son homélie en anglais afin que chacune et chacun puisse suivre l’office.

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Mélanie Vettor.

Pour Mélanie Vettor, jeune paroissienne, cette réalité revêt une importance particulière. «Le français est ma langue maternelle. C’est la langue qui nous rassemble, à la paroisse comme au sein de toute la communauté», affirme-t-elle.

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Edith Taki partage ce point de vue. Selon elle, prier dans sa langue maternelle permet de vivre sa foi plus naturellement. «Dans les églises anglophones, il faut constamment traduire les prières de l’anglais vers le français. Cela rend la prière plus difficile et la connexion avec Dieu plus compliquée.»

«On a toujours parlé de l’importance d’avoir des services en français, comme la santé, l’éducation ou la justice… mais rarement de l’importance de prier Dieu en français.»

Julie Cook et Isabelle Vettor observent également un intérêt grandissant des jeunes envers la vie paroissiale. «Nous commençons à voir de plus en plus de jeunes revenir dans nos églises pour trouver un sens à leur vie. Les médias sociaux et tout ce qui se passe sur Internet ne répondent pas toujours à leurs besoins. Plusieurs recherchent aujourd’hui un lieu d’écoute, de communauté et de spiritualité», soulignent-elles.

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Activité de Noël organisée par le Coin franco de Halton Hills: l’équipe organisatrice. Photo: courtoisie

Le Coin franco de Halton Hills

Créé il y a cinq ans, le Coin franco de Halton Hills (CFHH) a pour mission d’offrir des occasions de rencontre en français et de renforcer le sentiment d’appartenance au sein de la communauté. L’organisme, qui compte près de 200 membres sur son groupe Facebook, organise des activités destinées aux francophones, à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble de la communauté.

La Paroisse du Sacré-Cœur de Georgetown célèbre son 60e anniversaire.
Maryse Mallet-Sinnis. Photo: courtoisie

Sa fondatrice, Maryse Mallet-Sinnis, explique à l-express.ca que l’organisme souhaite désormais miser davantage sur la relève.

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Parmi les projets à venir figure la création d’un réseau de liaisons étudiantes dans les écoles, dont le rôle sera de faire connaître les activités du Coin franco auprès des élèves et d’encourager leur participation. Un concours de chorales et un potluck multiculturel sont également en préparation.

«L’église, c’est une chose, mais à l’extérieur de l’église, il est important qu’il y ait aussi d’autres occasions de se rassembler. Nous voulons que les francophones, jeunes ou moins jeunes, aient le sentiment de faire partie d’une communauté», explique-t-elle.

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