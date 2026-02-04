Hamilton accueille son nouvel évêque dans une cathédrale comble

La cathédrale du Christ-Roi était comble le 2 février à l’occasion de l’installation de Mgr Joseph Dabrowski comme dixième évêque du diocèse de Hamilton. Plus de 700 fidèles ont pris place dans l’église, accompagnés de dignitaires civils et religieux, ainsi que de plus de 200 prêtres et évêques.

La célébration a été marquée par la diversité linguistique, la reconnaissance et un message d’espérance tourné vers les jeunes et les communautés francophones.

Des délégations venues de partout au Canada et de plusieurs continents – Australie, République dominicaine, Italie, Allemagne et Amérique latine… – avaient fait le déplacement pour soutenir le nouvel évêque, soulignant la portée internationale de l’événement.

«Merci d’avoir bravé le froid»

Dès les premiers mots de son homélie, le nouvel évêque a salué la fidélité de l’assemblée. «Merci d’avoir bravé le froid et la neige pour célébrer avec moi le début de ce ministère», a-t-il lancé, visiblement touché.

Dans un moment d’humour, il s’est tourné vers l’archevêque de Toronto, le cardinal Frank Leo, promettant d’être «un bon voisin» et de ne frapper à sa porte «qu’à des heures raisonnables», déclenchant les rires dans la cathédrale.