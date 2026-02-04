Hamilton accueille son nouvel évêque dans une cathédrale comble

évêque Joseph Dabrowski de Hamilton
Le nouvel évêque de Hamilton, Mgr Joseph Dabrowski. Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
Publié 04/02/2026 par Nathalie Dufour Séguin

La cathédrale du Christ-Roi était comble le 2 février à l’occasion de l’installation de Mgr Joseph Dabrowski comme dixième évêque du diocèse de Hamilton. Plus de 700 fidèles ont pris place dans l’église, accompagnés de dignitaires civils et religieux, ainsi que de plus de 200 prêtres et évêques.

La célébration a été marquée par la diversité linguistique, la reconnaissance et un message d’espérance tourné vers les jeunes et les communautés francophones.

Des délégations venues de partout au Canada et de plusieurs continents – Australie, République dominicaine, Italie, Allemagne et Amérique latine… – avaient fait le déplacement pour soutenir le nouvel évêque, soulignant la portée internationale de l’événement.

évêque Joseph Dabrowski de Hamilton
Plus de 200 prêtres et évêques ont participé à la cérémonie.

«Merci d’avoir bravé le froid»

Dès les premiers mots de son homélie, le nouvel évêque a salué la fidélité de l’assemblée. «Merci d’avoir bravé le froid et la neige pour célébrer avec moi le début de ce ministère», a-t-il lancé, visiblement touché.

Dans un moment d’humour, il s’est tourné vers l’archevêque de Toronto, le cardinal Frank Leo, promettant d’être «un bon voisin» et de ne frapper à sa porte «qu’à des heures raisonnables», déclenchant les rires dans la cathédrale.

Ses premiers mots en français

Reflet de la diversité du diocèse, Mgr Dabrowski s’est exprimé en français, polonais, italien, espagnol et anglais.

Ses premiers mots étaient destinés aux francophones: «Je vous remercie de votre accueil chaleureux, et pour tout ce que vous faites pour bâtir et fortifier cette Église. Je compte sur vous pour votre soutien continu et votre amitié.»

Pour le père Lourdy Dorismond, de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Hamilton, ce geste est significatif. «Le fait qu’il se soit exprimé en plusieurs langues aujourd’hui démontre son cœur de missionnaire et son ouverture sincère aux différentes cultures qui définissent notre région multiculturelle, dont les francophones font pleinement partie.»

Joseph Dabrowski de Hamilton
Le père Lourdy Dorismond, de la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Hamilton.

Les jeunes au cœur de la mission

La vitalité francophone du diocèse se vit aussi dans les écoles. Quatre paroisses francophones et quatorze écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir font partie du territoire diocésain.

«Le prédécesseur de Mgr Dabrowski, Mgr Douglas Crosby, a toujours eu une sollicitude pastorale particulière pour les francophones et pour les jeunes des écoles», rappelle Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires au CSC MonAvenir.

«Ce que j’ai d’abord vu, c’est un pasteur prêt à s’investir en affirmant qu’il offrait tout ce qu’il est, tout ce qu’il a, au service des gens d’ici, et spécialement aux francophones. Selon lui, le message allait plus loin: «Il s’adresse aussi aux personnes qui hésitent… une Église proche des gens, une Église qui écoute et qui marche avec toutes les personnes. Quelle espérance pour la suite!»

évêque Joseph Dabrowski de Hamilton
Le cardinal Frank Leo, suivi de Mgr Douglas Crosby et de Mgr Joseph Dabrowski.

Reconnaissance et continuité

Mgr Dabrowski a rendu hommage à son prédécesseur, qui a dirigé le diocèse pendant 15 ans. «Je marche sur les traces de Mgr Douglas Crosby, un évêque merveilleux dont les années de service généreux et infatigable ont été une véritable bénédiction pour le diocèse de Hamilton et pour toute l’Église au Canada», a-t-il affirmé.

Prêtre de la Congrégation de Saint-Michel-Archange, les Michaelites au service des jeunes, il a servi en Pologne, en Italie, en Suisse et en Amérique latine avant d’être appelé en Ontario, à London, où il a ensuite été ordonné évêque auxiliaire.

Après un passage à Charlottetown (IPE), il revient aujourd’hui dans la province pour devenir le 10e évêque de Hamilton.

Joseph Dabrowski de Hamilton
Une cérémonie grandiose.

Un chemin à parcourir ensemble

La célébration, empreinte de prière et d’émotion, marque le début d’un nouveau chapitre pour le diocèse. En cette Année jubilaire de l’espérance, Mgr Dabrowski a invité les fidèles à avancer ensemble, rappelant que «le Dieu de l’espérance nous remplira de toute joie et de toute paix dans la foi».

Dans une cathédrale remplie de voix, de langues et de visages venus d’horizons multiples, ce premier pas de son ministère a déjà donné le ton: une Église qui marche unie, confiante et définitivement tournée vers demain.

