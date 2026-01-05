Une paroisse aux couleurs du monde à Hamilton

La paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Hamilton, a vibré au rythme des cultures du monde le dimanche 4 janvier, à l’occasion de la cinquième édition de sa messe interculturelle.

Près de 400 personnes ont pris part à cet événement devenu un rendez-vous annuel attendu. Une participation qui témoigne de la vitalité et de la diversité de cette communauté.

Paroissiens de longue date, familles nouvellement arrivées et visiteurs se sont retrouvés dans une ambiance empreinte de respect, de partage et de fraternité. Pour plusieurs, cette journée constitue un moment fort de l’année, illustrant de façon concrète le vivre-ensemble au sein de la communauté catholique francophone de Hamilton.

Un défilé de drapeaux hautement symbolique

Les activités ont débuté par une parade des drapeaux, marquant l’ouverture officielle de la célébration. Les représentants des différentes communautés culturelles ont défilé dans l’église, chacun portant fièrement les couleurs de son pays d’origine.

Une image éloquente de l’universalité de l’Église et de la diversité caractérisant la paroisse Notre-Dame.