Une paroisse aux couleurs du monde à Hamilton

La paroisse Notre-Dame célèbre sa diversité

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Le père Lourdy Dorismond célèbre la messe interculturelle de l'Épiphanie à l'église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Hamilton. Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 05/01/2026 par Nathalie Dufour Séguin

La paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Hamilton, a vibré au rythme des cultures du monde le dimanche 4 janvier, à l’occasion de la cinquième édition de sa messe interculturelle.

Près de 400 personnes ont pris part à cet événement devenu un rendez-vous annuel attendu. Une participation qui témoigne de la vitalité et de la diversité de cette communauté.

Paroissiens de longue date, familles nouvellement arrivées et visiteurs se sont retrouvés dans une ambiance empreinte de respect, de partage et de fraternité. Pour plusieurs, cette journée constitue un moment fort de l’année, illustrant de façon concrète le vivre-ensemble au sein de la communauté catholique francophone de Hamilton.

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Parade de drapeaux nationaux à l’église.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Parade de drapeaux nationaux à l’église: celui du Rwanda.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Chant et danse dans l’allée principale de l’église.

Un défilé de drapeaux hautement symbolique

Les activités ont débuté par une parade des drapeaux, marquant l’ouverture officielle de la célébration. Les représentants des différentes communautés culturelles ont défilé dans l’église, chacun portant fièrement les couleurs de son pays d’origine.

Une image éloquente de l’universalité de l’Église et de la diversité caractérisant la paroisse Notre-Dame.

Publicité

Parmi les pays représentés figuraient notamment le Canada, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la France, Haïti, l’Île Maurice, la Pologne, l’Égypte, le Rwanda, le Gabon, le Togo et les États-Unis.

Pour l’occasion, plusieurs paroissiens portaient des tenues traditionnelles, qui attiraient l’attention par leurs couleurs vives et leur élégance.

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Début de la messe interculturelle.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Des offrandes au bas de l’autel du père Lourdy Dorismond.

Une célébration liturgique multilingue et vivante

La messe interculturelle a constitué le cœur de la journée. Animée par cinq chorales, elle a permis aux fidèles d’entendre des chants en créole, en français, en kirundi, en congolais et dans d’autres langues.

Les rythmes joyeux et entraînants ont apporté une dimension festive à la prière, favorisant une participation active de l’assemblée.

Le curé de la paroisse, le père Lourdy Dorismond, a accueilli les communautés en leur adressant quelques mots dans leur langue, un geste salué par l’assistance.

Publicité

Il a souligné le parcours de nombreux paroissiens. «Vous étiez venus des quatre coins de l’horizon. Vous aviez fui ou quitté votre pays parce que vous recherchiez une meilleure qualité de vie… Vous apportez au Canada et à l’Ontario votre richesse, que sont vos talents et vos savoir-faire. Votre présence et votre diversité font de cette paroisse la plus belle de Hamilton.»

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Les participants rassemblés au sous-sol de l’église.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Activité interculturelle et intergénérationnelle.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Au sous-sol de l’église, le repas servis par les représentants des diverses communautés.

L’Épiphanie comme fil conducteur

Le thème de l’Épiphanie, célébrée à cette occasion, s’est imposé comme un fil conducteur de la journée. «Le mot épiphanie veut dire manifestation», a rappelé le père Dorismond, comparant les communautés culturelles aux Rois mages venus d’Orient, porteurs de dons et d’espérance.

Pour Ryan Paquette, doyen de la paroisse depuis plusieurs années, cette symbolique prend tout son sens. «L’Épiphanie parle de rencontre et de partage. Cette journée multiculturelle en est une belle expression. Peu importe d’où l’on vient, on se retrouve ici dans le respect et la fraternité.»

Il se dit également heureux de voir la relève s’impliquer, «cela me fait plaisir de voir les jeunes familles et les nouvelles communautés prendre leur place».

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Ryan Paquette, un pilier de la francophonie de Hamilton.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Des mets traditionnels canadiens au menu.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Au sous-sol de l’église, le repas servis par les représentants des diverses communautés.

Saveurs du monde et échanges fraternels

À la suite de la messe, les participants ont été invités à partager un repas communautaire au sous-sol de la paroisse. Chaque communauté avait contribué en préparant des plats traditionnels, offrant aux convives un véritable voyage culinaire.

Publicité

Les mets, riches en saveurs et en épices, ont favorisé les échanges et les rencontres autour de la table.

Des prestations culturelles, incluant danses traditionnelles et défilés de mode, sont venues compléter cette deuxième partie de la journée, renforçant l’esprit festif de l’événement.

Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Laure Awounvo, présidente du comité organisateur, et Johanne Girard, son bras droit.
Hamilton, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, messe interculturelle
Vêtements traditionnels et sourires à Hamilton.

Un événement en constante expansion

La présidente du comité organisateur, Laure Awounvo, souligne l’ampleur du travail nécessaire à la réussite de l’événement. «Une grande équipe travaille durant des mois pour la préparation de cette journée, qui prend de plus en plus d’ampleur», explique-t-elle.

La paroisse compte actuellement 16 communautés culturelles, un nombre appelé à croître. «La messe multiculturelle est un témoignage de notre unité. Nous célébrons notre foi au-delà de la diversité», résume Mme Awounvo.

Par sa richesse humaine et culturelle, la Journée interculturelle de Hamilton demeure un exemple concret de vivre-ensemble, où la diversité n’est pas seulement reconnue, mais pleinement célébrée aujourd’hui et pour les années à venir.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur