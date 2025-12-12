Un jouet contre une contravention: un élan de générosité à Hamilton

Du 1er au 5 décembre, les résidents de Hamilton ont de nouveau pu transformer une contravention de stationnement en geste de solidarité grâce au programme Toys for Tickets. L’initiative de la Ville permettait de régler une contravention de stationnement émis par la Ville en faisant don d’un jouet neuf, non emballé, d’une valeur égale ou supérieure à celle du billet.

Pour la mairesse Andrea Horwath, cette initiative représente l’occasion de transformer une situation frustrante en un geste de générosité. «En transformant une contravention en occasion de donner, le programme Toys for Tickets est une manière simple mais innovante de soutenir notre communauté», a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé la solidarité qui caractérise la ville, «les Hamiltoniens sont connus pour se soutenir les uns les autres, et cette initiative offre une façon significative de redonner et d’égayer le temps des Fêtes des familles locales».

Comme lors de la première édition, tous les jouets recueillis seront remis à United Way Halton and Hamilton, qui les distribuera aux familles et enfants dans le besoin à travers la ville.

Un fonctionnement simple pour un impact tangible

Pour participer, les donateurs devaient apporter au 80 rue Main Ouest, un jouet neuf, dans son emballage original, accompagné du reçu confirmant sa valeur. Les dons étaient acceptés tout au long des cinq jours du programme.