Un jouet contre une contravention: un élan de générosité à Hamilton

jouets, contraventions, Hamilton
Des jouets offerts au Hamilton Municipal Parking System Office. L'initiative Toys for Tickets – payer une contravention avec un jouet – a connu un fort succès à Hamilton et deviendra une tradition de Noël. Photo: courtoisie Ville de Hamilton
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 12/12/2025 par Nathalie Dufour Séguin

Du 1er au 5 décembre, les résidents de Hamilton ont de nouveau pu transformer une contravention de stationnement en geste de solidarité grâce au programme Toys for Tickets. L’initiative de la Ville permettait de régler une contravention de stationnement émis par la Ville en faisant don d’un jouet neuf, non emballé, d’une valeur égale ou supérieure à celle du billet.

Pour la mairesse Andrea Horwath, cette initiative représente l’occasion de transformer une situation frustrante en un geste de générosité. «En transformant une contravention en occasion de donner, le programme Toys for Tickets est une manière simple mais innovante de soutenir notre communauté», a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé la solidarité qui caractérise la ville, «les Hamiltoniens sont connus pour se soutenir les uns les autres, et cette initiative offre une façon significative de redonner et d’égayer le temps des Fêtes des familles locales».

Comme lors de la première édition, tous les jouets recueillis seront remis à United Way Halton and Hamilton, qui les distribuera aux familles et enfants dans le besoin à travers la ville.

jouets, contraventions, Hamilton
L’Hôtel de Ville de Hamilton. Photo: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca

Un fonctionnement simple pour un impact tangible

Pour participer, les donateurs devaient apporter au 80 rue Main Ouest, un jouet neuf, dans son emballage original, accompagné du reçu confirmant sa valeur. Les dons étaient acceptés tout au long des cinq jours du programme.

Publicité

Seuls les billets de stationnement pouvaient être réglés par ce moyen. Les autres types d’infractions, notamment les excès de vitesse ou passages aux feux rouges, n’étaient pas admissibles.

Pour Marnie Cluckie, directrice générale de la Ville, cette simplicité fait le succès du programme. «Toys for Tickets démontre comment un programme municipal peut rendre l’acte de donner à la fois simple et significatif», a-t-elle affirmé.

Elle souligne également l’impact concret de l’édition précédente. «Lan dernier, le projet pilote avait permis de transformer 65 contraventions en 4 841 $ de dons en jouets, répandant un peu de magie des Fêtes parmi les plus jeunes Hamiltoniens.»

Andrea Horwath Hamilton
La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath. Photo: Facebook

Participation en forte hausse en 2025

Comparativement à 2024, l’édition 2025 du programme connaît une hausse marquée à tous les niveaux. L’an dernier, 65 avis de pénalité de stationnement avaient été échangés contre des dons équivalant à une valeur totale de 4 841.19 $, pour des amendes cumulées de 4 187 $.

Cette année, la participation a bondi à 99 avis de pénalité, représentant 5 115 $ en valeur d’amende. Les jouets remis totalisent quant à eux une valeur de 6 156.77 $.

Publicité

Dans l’ensemble, il s’agit de:

• 52% d’augmentation du nombre de contraventions échangées.

• 22% d’augmentation de la valeur totale des contraventions.

• 27% d’augmentation de la valeur des dons.

Selon James Buffett, gestionnaire de l’application des règlements de stationnement, la croissance s’explique en grande partie par une meilleure visibilité auprès du public. «Le programme Toys for Tickets, lancé à l’essai en 2024, est désormais permanent. Le fait qu’il revienne chaque année encourage naturellement davantage de gens à y participer.»

Publicité

Cette progression démontrait non seulement l’attrait du programme, mais aussi la volonté croissante des citoyens de soutenir les familles vulnérables durant les Fêtes.

jouets, contraventions, Hamilton
Dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville de Hamilton. Photo: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca

Une tradition solidaire qui s’ancre dans la communauté

Avec une deuxième édition clairement réussie, Toys for Tickets s’impose déjà comme une tradition hivernale appréciée à Hamilton. L’initiative permet à la fois d’aider des ménages aux prises avec des difficultés financières et d’impliquer directement les résidents dans une action collective positive.

En transformant une contrainte en opportunité, le programme contribue à renforcer le tissu communautaire et à répandre un esprit de générosité qui dépasse largement la simple résolution d’une contravention.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur