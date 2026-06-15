Des terrains pour deux nouvelles écoles MonAvenir à Brooklin et Bowmanville

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir vient d’acquérir deux terrains pour la construction de ses futures écoles dans l’Est de la région de Durham.

À Brooklin, le Csc MonAvenir construira une école élémentaire catholique de 350 places à l’intersection des routes Ashburn et Vipond Rd. Cette école élémentaire offrira les niveaux de la maternelle à la 6e année et comprendra un service de garde de 50 places.

À Bowmanville, c’est sur le site situé au 2494, 2538 et 2499 rue Nash que le Csc MonAvenir construira une école secondaire de 502 places de la 7e à la 12e année.

Cette future école de Durham-Est allégera l’école Saint-Charles-Garnier de Whitby, qui compte présentement 11 classes portatives. Elle améliorera aussi l’accessibilité aux études secondaires en français aux élèves des municipalités à l’Est de Whitby.

Appel d’offres

Les deux projets feront l’objet d’appels d’offres pour la sélection d’un entrepreneur en construction.

Une fois le permis de construction octroyé par la municipalité, une cérémonie de pelletée de terre à laquelle la communauté sera conviée pourra être organisée. Il faudra ensuite compter 12 à 18 mois pour la construction de l’école élémentaire et 18 à 24 mois pour celle de l’école secondaire.