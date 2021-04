Et si Samuel de Champlain, fondateur de la colonie française au Canada, était un fils illégitime du roi de France Henri IV? l-express.ca vous présente trois faits qui tendent à le prouver.

Surnommé le « Vert-Galant », le roi de France Henri IV aurait eu pas moins de 56 maîtresses et donné naissance à au moins 11 enfants illégitimes. Et parmi eux, sans doute Samuel de Champlain. En effet, c’est la thèse défendue par l’historien américain David Hackett Fischer dans Le rêve de Champlain (2008).

Personnage majeur de l’histoire du Canada, Samuel de Champlain a colonisé le Nouveau Monde au début du 17e siècle. Et en 1608, il fonde Québec. Appelé le père de la Nouvelle-France, ses cartographies et ses récits de voyage ont été reconnus pendant de nombreuses années.

Mais sur le plan personnel, on ne connaît pas grand-chose de la vie de Samuel de Champlain, si ce n’est que sa mère s’appellerait Marguerite Le Roy. De quoi alimenter les théories avançant qu’il serait un fils illégitime d’Henri IV.

1 – Le fils illégitime refuse une invitation au Canada

Un premier fait tend à prouver que Samuel de Champlain serait le fils illégitime du roi de France. Et il s’agit du refus d’une invitation à se rendre au Canada en 1603. En effet, le fondateur de Québec expliquait en 1636, dans ses Voyages, qu’il ne pouvait accepter cette invitation sans le consentement du roi. Henri IV, «sa Majesté, envers qui j’ai une obligation de par ma naissance et les allocations qu’il me consent pour me tenir près de lui».