18 247 écrivains canadiens se partagent 14 696 212 $

«Mais je me suis tout de même inscrit au dépôt direct parce que c’est la manière la plus efficace d’administrer le Programme. Le fait qu’on veuille recevoir ces paiements le plus rapidement possible illustre l’importance capitale du versement de février pour les créatrices et les créateurs.»

Créée sous l’égide du Conseil des Arts du Canada, la Commission du Droit de prêt public établit les politiques et les critères du programme. Elle regroupe des auteurs, traducteurs, bibliothécaires et éditeurs francophones et anglophones de par le pays.

Charles Leblanc représente les francos

Chaque membre est nommé pour un mandat de quatre ans. Le président Russell Wangersky est originaire de Saskatoon. Charles Leblanc, de Saint-Boniface, représente les écrivains francophones en milieu minoritaire.

À noter que tout nouveau titre admissible, publié depuis le 1er janvier 2019, doit être inscrit d’ici le 1er mai 2024, au plus tard. Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le site web droitdepretpublic.ca.