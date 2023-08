Cinquante ans de mémoire urbaine d’un écrivain et dessinateur

Né en France, David Baudemont est un écrivain et artiste visuel qui vit à Saskatoon depuis plus de trente ans. Son plus récent ouvrage s’intitule Les urbains et réunit 22 dessins à l’encre et au fusain, accompagnés d’autant de textes inspirés de moments clés de sa vie de citadin.

En immigrant au Canada, Baudemont a embrassé une carrière de géologue dans l’industrie minière. Vingt ans plus tard, sur un coup de tête, il quitte son emploi, reprend ses études et se réoriente vers l’art-thérapie et l’écriture.

Échantillonnage

L’album visuel et littéraire se rapporte à différentes périodes de sa vie, allant du début des années 1970 à aujourd’hui. «Tout ça donne une sorte d’échantillonnage de ma mémoire urbaine dispersée sur une cinquantaine d’années.»

Dans le premier court essai littéraire – Les temps modernes –, l’artiste-écrivain révèle sa nature profonde, à savoir qu’il est incapable de s’adapter à une tâche répétitive. Les routines et les horaires de travail réguliers le plongent dans un ennui mortel.

Plus loin, il note comment il s’est approché des sommets hiérarchiques, comment le froid corporatif l’a profondément rebuté. Il quitte quelques années plus tard la société multinationale pour laquelle il travaille et, aujourd’hui, entreprend «de modestes projets littéraires, artistiques et sociaux».