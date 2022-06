Survol du paysage urbain nord-américain

L’auteur explique comment la possibilité de se déplacer facilement donne lieu à une spécialisation de l’espace: résidentielle, commerciale, industrielle. Les premiers à choisir de quitter les noyaux urbains denses sont les membres de la bourgeoisie. M. Bérubé donne l’exemple du Golden Square Mile à Montréal.

Quartiers chauds

On assiste aussi à «la création de districts consacrés à la pratique et à la commercialisation du vice», soit les red-light districts. Ce sont des endroits où un certain nombre de frontières sociales peuvent être traversées, «des lieux publics où Blancs et Noirs se rencontrent et où règne une certaine tolérance face à l’homosexualité».

L’auteur passe ensuite au mouvement City Beautiful qui promeut l’architecture néoclassique et le style Beaux-Arts. Le meilleur exemple demeure l’embellissement de la capitale fédérale américaine, Washington D.C.

Le mouvement aura aussi du succès à Chicago, métropole du Midwest américain. La ville avait déjà le titre de «urbanisation sauvage du continent nord-américain».

Retour des espaces verts

Si les villes industrielles du continent ont souvent évacué la nature, les vastes espaces verts publics refont leur apparition à la fin du XIXe siècle. Voici quelques exemples: Central Park à New York, Lincoln Park à Chicago, Stanley Park à Vancouver, parc Mont-Royal à Montréal. «Citadins et citadines de différentes origines peuvent se rencontrer.»