Dans les régions moins peuplées, on se sent parfois éloigné des problèmes «des grandes villes». Pourtant les jeunes du Nord de l’Ontario ne sont pas plus à l’abri de la prostitution et des trafics sexuels que les autres.

La sensibilisation était déjà en marche dans la région avant la plus récente annonce gouvernementale.

Chez l’organisme Ellevive à Timmins, les ressources sont au travail. «Nous avons commencé à offrir des présentations aux écoles secondaires afin de les sensibiliser face à cette problématique», indique la directrice générale, Chantal Mailloux.

Le centre a également une intervenante spécifiquement assignée aux femmes victimes ou survivantes de la traite des personnes.

Sensibiliser le personnel scolaire à la prostitution

Le gouvernement provincial veut ajouter un niveau de protection pour les enfants. Le 6 juillet, il annonçait un investissement de 2,4 millions $ pour réaliser cet objectif.