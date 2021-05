Charlottetown en tête des petites villes les plus agréables à vivre

Faire carrière dans des endroits plus isolés

Pierre Filion pense que la crise recèle un vrai potentiel pour amorcer un changement profond. L’urbaniste est persuadé qu’une nouvelle forme de ville peut émerger, «plus autosuffisante, plus flexible, plus électrique, plus connectée, avec plus de services publics».

D’après lui, un nouvel équilibre territorial pourrait aussi voir le jour. «De nouvelles parties du territoire vont se développer, il sera désormais possible de faire carrière en vivant dans des endroits plus isolés, de nouveaux milieux culturels émergeront dans des communautés plus rurales», s’enthousiasme-t-il.

Raphaël Fischler se montre lui plus prudent. «La transformation de l’espace urbain restera relativement modeste», avance-t-il. Les impacts pourraient être plus importants si on se met à construire des autoroutes, des hôpitaux et d’autres équipements qui rendent les lointaines périphéries et les régions plus accessibles et attrayantes».

Tout dépendra donc des politiques publiques d’aménagement mises en place dans les métropoles comme Charlottetown. La capitale provinciale devra également se transformer pour garder la première place du classement.