Les pandémies du passé ont changé la trame urbaine

Trottoirs

À la même époque, la nouvelle ville de Toronto se dote de pouvoirs pour construire des trottoirs et ainsi éviter à ses citoyens de marcher dans les rues boueuses.

Paris construit elle aussi des trottoirs, et déplace les caniveaux sur le côté des rues, plutôt qu’au centre.

Les concepteurs de villes privilégieront des trames orthogonales. Les longues rues droites facilitent du coup l’approvisionnement de l’eau et l’évacuation des déchets, et évitent que les eaux usées s’accumulent ou stagnent.

Transport public

À New York, dès le milieu du 19e siècle, le choléra et la malaria auront poussé la ville à implanter un meilleur système de transport public et à imposer des règlements sur la construction des logements — un phénomène qui s’accélère avec la tuberculose au début de 20e siècle.

Avec l’exode rural et la croissance fulgurante du nombre d’ouvriers d’usine en ville, le surpeuplement des logements et la mauvaise ventilation favorisent la transmission des maladies. L’architecture de cette ville en restera marquée, notamment par la présence de cours intérieures et de puits d’aérations qui modifient l’apparence de plusieurs quartiers.