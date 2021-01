La «ville modèle» de Kapuskasing fête ses 100 ans

Selon l’élu municipal, «il est certain que ce sera restreint et qu’une bonne partie sera virtuelle. Mais on a quelque chose de spécial le 8 avril.»

La pandémie a forcé le comité à tout repenser et pourrait bien le forcer à tout revoir. Pour l’instant, la réorganisation et la planification se déroulent bien. En revanche, d’autres confinements provinciaux ou régionaux pourraient avoir des incidences plus ressenties, surtout à partir d’avril.

«C’est le fun de pouvoir faire des choses différemment et d’avoir à trouver de nouvelles idées», estime Julien Boucher, qui veut voir le verre à moitié plein. Il admet que le comité a dû presque faire table rase.

«La période de transition a été dure. Il a fallu laisser tomber beaucoup de choses qu’on voulait faire. Je crois qu’on va bien s’en sortir malgré tout», conclut-il, optimiste.

Kapuskasing, la ville modèle

Le 8 avril 1921, Kapuskasing naissait. Elle était incorporée, «suivant certains accords entre le gouvernement et la compagnie Spruce Falls Limited», qui s’était engagée «à certaines opérations d’envergure». Mais pourquoi surnomme-t-on Kapuskasing «ville modèle du Nord»?