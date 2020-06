La ville nord-ontarienne d’Espanola: des racines métissées

Le trappeur Louis Espagnole

Ce ne serait pas le seul moment dans l’histoire où des personnes d’origine hispanique ont laissé leurs traces dans la région.

Il y a aussi la famille de Louis Espagnole, qui avait l’habitude d’emprunter la rivière Spanish pour faire de la trappe entre 1700 et 1800.

Selon la société, Louis Espagnole et ses proches montaient cette rivière l’hiver pour récolter des fourrures avant de revenir l’été pour vendre leurs stocks.

5000 habitants

La ville d’Espanola — comme on la connaît aujourd’hui — a été fondée au début des années 1900 et a été incorporée en 1958. Elle est située à 70 kilomètres à l’ouest de Sudbury et compte près de 5000 résidents.

La langue espagnole n’est peut-être plus utilisée aussi couramment qu’elle l’était il y a quelques siècles à cet endroit, mais la communauté demeure néanmoins fière de son héritage pluriculturel.