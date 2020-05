Quand l’enfer était dans le Nord de l’Ontario

Le site Web The King’s Highway (en anglais seulement), consacré à l’histoire des routes provinciales de l’Ontario, précise que c’est en 1974 que le numéro 666 a été attribué à cette route, qui portait jusqu’alors le numéro 128, et que très peu de fonctionnaires ont réfléchi à sa signification.

Des campagnes pour changer le nom

Peu importe la définition, les paroissiens d’une église pentecôtiste de cette ville n’en pouvaient plus et ont été nombreux à déposer leurs plaintes et leurs préoccupations au bureau de l’ancien député provincial de cette région du Nord-Ouest ontarien, Leo Bernier.

Un résident de longue date de Redditt, Glen Iwanoczko, se souvient que sa tante était parmi celles derrière la campagne de changement de nom de la route. «Lorsque j’étais très jeune, ma tante Kay était une femme très religieuse. L’argument qu’elle soulevait fréquemment était que la route 666 faisait référence au chemin du diable et qu’il fallait le changer, si ce n’était que pour cette raison-là», affirme M. Iwanoczko.

«Elle était parmi celles qui ont recueilli plusieurs signatures pour une pétition. Je me souviens que ç’a pris plus qu’une soumission» avant de convaincre les élus. Le lendemain de l’Halloween 1985, 11 ans après le changement à route 666, la route a obtenu son troisième nom.