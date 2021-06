Le comptable J. Gérard Léger entreprend une carrière d’écrivain à 90 ans

Quand on lui demande d’où lui vient son inspiration, J. Gérard Léger répond que tout est parti d’une idée éclair, de l’envie soudaine d’écrire un roman et de son imagination.

«Dans tous mes romans, il n’y a rien de biographique ou autobiographique. C’est purement imaginaire. Je ne suis pas un enfant de la mer, je n’ai pas été élevé à côté de la mer», affirme le romancier au cours d’un entretien téléphonique.

Drames au tournant du 20e siècle

Si l’humour lui vient facilement, il reste que ses deux premiers romans racontent plutôt des histoires dramatiques qui se déroulent au tournant du 20e siècle.

Comme le souligne J. Gérard Léger dans sa présentation, «vous découvrirez dans ces histoires ce que la vie peut offrir de plus beau dans le cœur des humains. Vous trouverez aussi l’autre côté de la médaille, soit la méchanceté et la cruauté à son état le plus pur.»

«Mes personnages viennent me chercher. J’aime gratter les cœurs et les âmes, donc ce sont mes personnages qui me mènent dans les affections, dans les drames, dans les tendresses.»