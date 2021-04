Journée mondiale du livre: «Maintenant, plus que jamais, célébrons!»

Cette année, le 23 avril, je célébrerai la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur en voyageant!

Hé oui! Malgré la pandémie qui perdure, le confinement qui s’éternise et cette fripouille de virus qui nous oblige à rester à la maison, je continuerai de voyager… grâce aux livres!

D’ailleurs, depuis les quatorze derniers mois, les livres ont été mes compagnons. Ils ont été une bouée de sauvetage dans cette mer houleuse. Une destination réconfortante quand on ne peut aller nulle part ailleurs.

Depuis un an, j’ai lu plus que jamais: cent-cinquante albums jeunesse, une trentaine de romans (dont plusieurs audiolivres), une quarantaine de romans graphiques et une demi-douzaine de documentaires. J’avais du temps…

Chacune de ces oeuvres fut un répit. Une évasion. Une opportunité de côtoyer l’autre… quand l’autre est soudainement hors limite.