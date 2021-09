Yves Plouffe : sexe et meurtres en milieux politiques et médicaux

Remplissage inutile

Plusieurs passages du roman semblent copiés tout droit de sites Internet. Cela donne lieu à du remplissage inutile, notamment sur la production agricole du Brésil.

Le roman regorge aussi de statistiques sur les cas de Covid-19 au Québec, sans que cela n’apporte un éclairage pertinent.

Et l’auteur se plaît à indiquer la population de petites villes qui sont simplement mentionnées en passant; avons-nous besoin de savoir que New Brunwsick, au New Jersey, compte 56 100 habitants?

Je me permets de noter que la mise en page laisse parfois à désirer. Au lieu d’écrire le titre d’un livre en caractères italiques, comme c’est la règle, on le met en souligné. On glisse aussi des mots anglais comme «due diligence» et «bachelor degree».

Je termine plus positivement en signalant une intéressante citation: «Le bonheur d’aujourd’hui n’empêche pas un drame de survenir demain!»