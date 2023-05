Voyager est lourd de conséquences

Voyager hors saison

Pour ne pas contribuer au surtourisme, Marie-Julie Gagnon nous invite à voyager hors des périodes de pointe. En haute saison, elle suggère aux touristes de privilégier les villes dites secondaires et les régions moins courues.

Devrions-nous cesser d’aller dans les tout-inclus? La réponse est nuancée. Il importe de s’intéresser un peu à la culture d’accueil, même si l’objectif premier est le repos. Soutenir des entreprises locales est fortement recommandé, ne serait-ce que le temps d’une excursion ou d’un repas hors de l’hôtel.

Les croisières sont-elles à proscrire? Non, mais si vous trouvez que le prix est alléchant, dites-vous qu’il y a quelque part des gens qui ne sont pas bien payés. «Si le prix est bas, c’est que les salaires le sont aussi.» Et plus le navire est gros, «plus il pollue et risque de causer des problèmes de surtourisme dans les destinations visitées».

Bonjour la colonisation!

Est-il recommandé d’apporter des cadeaux dans les pays du Sud? La question est délicate. C’est sans doute permis… si cela n’aggrave pas le sentiment de colonisation. Si vous souhaitez à tout prix offrir un cadeau, «mieux vaut l’acheter sur place quand c’est possible».

Certains touristes tiennent à voyager avec leur animal de compagnie. C’est un pensez-y bien. Chaque pays et chaque compagnie aérienne a ses propres règles. «Prendre l’avion avec un animal de compagnie demande une bonne préparation. Demander conseil à votre vétérinaire.»