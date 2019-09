Découvrez le «tourisme participatif» à UnisTV

L’agence de communication Cynthia Rhéaume confirme que c’est une mission que s’est donnée UnisTV: «présenter du contenu humain et des gens inspirants de chez nous. La série D’Amours et d’eau fraîche met les relations d’accueil et d’amitié en avant-plan: elle est parfaite en ce sens.»

Informations pratiques



Conseils, trucs et astuces pour ceux qui souhaitent partir eux-mêmes à l’aventure et voyager au Yukon, activités à faire, coût de la vie, moyen de transport, rencontre avec les ours, soleil de minuit ou équipement requis… une foule de sujets sont abordés pour offrir au public des informations pratiques afin de découvrir à peu de frais la beauté du Yukon.

En bonus, deux vidéos sur la logistique et les mésaventures de tournage permettent de comprendre les défis d’une production où la nature sauvage est à l’honneur. «Ça n’a pas été toujours de tout repos», dit Simon D’Amours en riant. Une fois, il a pris une buche sur la tête en plein tournage!

UnisTV diffusera la série dès le 5 septembre, et les épisodes seront également présentés en rattrapage sur le Web.