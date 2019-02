Voyager dans le temps avec les éditions Faton

Gabriel Racle

Les éditions Faton offrent toute une gamme de revues relatives au domaine artistique qui sont toujours d’un grand intérêt. Elles sont toutes du même format de 66 pages, et les sujets traités dans les articles sont superbement illustrés de nombreuses reproductions qui en rendent la consultation agréable et plaisante.

Voici quelques exemples de ces revues qui nous font voyager dans l’histoire et dans l’actualité.

Regard neuf sur les barbares



La revue Archéologia no 568 présente une étude historique intitulée Vous avez dit Barbares!

Quatre siècles d’histoire, du Ve au milieu du VIIIe siècle, défilent sous nos yeux. On a longtemps cru que les barbares étaient responsables de la fin du monde romain, mais c’est une toute autre image que nous livre l’archéologie aujourd’hui.

Une autre étude, dans le même numéro, concerne un sujet d’une grande actualité en Europe: Comment les migrations ont façonné l’Europe. Ce dossier ne peut nous laisser indifférents étant donné les importantes origines européennes du Canada.

Aliénor d’Aquitaine

La revue Histoire de l’Antiquité à nos jours nous entraîne dans un voyage historique des plus intéressants, non seulement avec Aliénor d’Aquitaine (1122 ou 24-1204), qui en est le sujet principal, mais aussi avec un petit tour au Caucase ou au Moyen-Orient, avec des curiosités comme l’obélisque noir de Salmanazar III, la Légende noire ou la référence au poème du trouvère Jacques Bretel, daté de 1285.

Bien entendu, ce long poème d’environ 4 500 vers, Le Tournoi de Chauvency, ne figure pas en entier dans le texte. Mais ce poème raconte le déroulement d’un tournoi au cours de six journées de fêtes magnifiques données par le comte de Chiny, Louis V, en octobre 1285 à Chauvency-le-Château. «C’est sans doute l’un des chefs-d’œuvre de la littérature française du Moyen Âge.»

Aliénor d’Aquitaine avait de nombreux attraits: «femme de pouvoir, femme d’action, mécène, reine de France, puis reine d’Angleterre. Huit cents ans après sa mort, Aliénor d’Aquitaine garde toujours son pouvoir de fascination».

Éblouissante Venise



Un numéro spécial de L’Objet d’Art, intitulé Éblouissante Venise, entraîne les lecteurs dans un environnement connu, puisque L’Express du 29 mai 2017 présentait Venise qui mire son front dans les eaux.

Mais cette fois, il n’est pas question des édifices ou des canaux de Venise, mais des richesses de ses nombreux musées.

Au XVIIIe siècle, malgré l’essoufflement politique et le déclin économique, la Sérénissime vit au rythme du carnaval, des concerts et des divertissements. La revue fait une synthèse écrite et visuelle d’une exposition de 200 tableaux, sculptures, dessins, vêtements, meubles et objets d’art, du Grand Palais de Paris.

Héritière de longs siècles de domination sur la Méditerranée, la Venise du XVIIIe siècle a perdu de sa puissance politique et commerciale, et de son influence. Cependant, la production des artistes reste de tout premier plan, dressant un fascinant portrait de la cité, entre mythe et réalité.

Voici quelques articles bien illustrés. Venise brillante et décadente, Portrait d’une ville-État, La Venezia, plaisirs et divertissements, Peindre à Venise au XVIIIe siècle.

Selon Stéphane Loire, conservateur général du patrimoine, «le XVIIIe siècle représente un moment particulièrement brillant pour l’histoire de la peinture à Venise. S’inspirant d’une riche tradition locale, plusieurs générations de peintres d’un excellent niveau contribuent à son prestige. Travaillant pour des commanditaires locaux ou pour des cours étrangères dans toute l’Europe, les peintres d’histoire remportent de brillants succès en renouvelant les formes du grand décor; parallèlement, les paysagistes contribuent à diffuser l’image de Venise dans des vedute (type de fenêtre) topographiquement exactes, mais aussi dans des caprices imaginaires.»

Pour profiter pleinement d’une visite à Venise, qui a tant à dévoiler, prendre connaissance de cette revue avant de partir sera une aide appréciée. Mais on n’est pas obligé d’aller à Venise pour en profiter.

La Bible de Chartres

La dernière étape de notre voyage – dans L’Art de l’enluminure no 66 – nous conduit à Chartres, célèbre ville française par sa grande cathédrale gothique (XIIe et XIIIe siècles) et son pèlerinage annuel du lundi de Pentecôte (jour férié en France).

C’est pour découvrir la Bible de Chartres.

À l’occasion d’une exposition du musée de Cluny, Musée national du Moyen Âge, Naissance de la sculpture gothique. Saint-Denis, Paris, Chartres 1135-1150, le n° 66 d’Art de l’enluminure est consacré à une grande bible du milieu du XIIe siècle, probablement exécutée à Chartres pour Saint-Denis.

Son luxuriant décor ornemental et figuré fait ici l’objet d’une étude pluridisciplinaire qui la met au cœur du renouvellement stylistique que connaissent l’architecture, le vitrail et la sculpture de cette époque.

Pour les lecteurs de L’Express c’est l’occasion et la possibilité d’avoir en mains ces fameuses enluminures, lettrines, écriture gothique et autres illustrations dont il a déjà été question dans L’Express. Cette revue illustre sur de très nombreuses pages des extraits de la Bible de Chartres en couleur, et qui présentent clairement tous les genres d’illustrations utilisées à l’époque.

