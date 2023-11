Votre téléphone vous écoute-t-il? 6 choses à savoir

5. Il y a des moyens plus efficaces d’en savoir plus sur nous

Comme le résumait le journaliste Jean-François Cliche en 2021, les fabricants et développeurs d’applications auraient la capacité technologique de nous écouter. Mais ils n’ont pas besoin de le faire: ils en savent beaucoup plus sur nous qu’on ne l’imagine.

Chaque recherche sur le web que l’on fait, chaque page consultée, chaque vidéo regardée sur YouTube ou sur TikTok, toutes les données de géolocalisation, les échanges via messagerie, les publications sur les réseaux sociaux, en plus des contenus que nous y avons partagés, commentés ou «aimés», constituent des quantités d’informations que nous donnons volontairement aux géants de la technologie et qui, en fin de compte, en disent beaucoup plus sur nous que des conversations téléphoniques aléatoires.

C’est sans compter les échanges entre plateformes. Les réseaux sociaux peuvent ainsi acheter, à notre insu, des informations de sources externes, permettant de savoir notre état civil, si nous avons déjà été impliqué dans une poursuite en justice, ou encore les informations récoltées grâce aux programmes de fidélisation dans les commerces.

En 2018, des chercheurs ont testé plus de 17 000 applications sur Android et ont constaté que certaines prenaient des captures d’écran ou des vidéos des actions des usagers et les envoyaient à une tierce partie… Ironiquement, ces chercheurs voulaient plutôt tester si les applications enregistraient les conversations (ils n’ont rien trouvé de ce genre).

Les technologies employées par Facebook pour les publicités ciblées pourraient aussi être qualifiées d’invasives. Grâce à Meta Pixel (anciennement Facebook Pixel), le réseau social suit l’activité de ses usagers sur des millions de sites web pour adapter sa publicité (en voyant par exemple que nous nous attardons sur certaines pages, que nous faisons un achat, etc.).