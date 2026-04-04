Voix et voies de la région qui est nôtre

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Récit collectif des aînés et aînées francophones du Grand Toronto, Un livre, une communauté, Salon du livre de Toronto, 2026, 108 pages.
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Publié 04/04/2026 par Paul-François Sylvestre

Lors de sa 33e édition, fin-février, le Salon du livre de Toronto a publié Un livre, une communauté. Il s’agit du résultat d’une série d’ateliers d’écriture qui visaient à préserver et transmettre la mémoire d’aînés francophones de la région du Grand Toronto.

L’ouvrage renferme 29 courts textes rédigés par 18 femmes et 9 hommes. Les récits sont regroupés selon quatre régions: Centre-ville de Toronto, Municipalité régionale de Peel, Région de Durham et Expatriées françaises du Grand Toronto (deux femmes signent chacune deux textes sous cette rubrique).

Fil conducteur?

Dans la préface, Paul Savoie écrit que «les participants et les participantes ont produit des textes qui font revivre, pour eux ou elles, une époque de leur vie dans cette région qui est la nôtre, où ils ont eux-mêmes grandi ou qu’ils ont adoptée».

Je n’y ai pas vraiment vu un semblant de fil conducteur.

Les ateliers d’écriture ont été animés par Sylvie Bérard, Soufiane Chakkouche, Camille Gallard, Suzanne Kemenang, Michèle Laframboise, Paul Savoie et Marine Sibileau. Je soupçonne que les consignes ont varié, car on retrouve quelques textes qui ne font aucunement référence à «cette région qui est la nôtre» (surtout dans la section Centre-ville de Toronto).

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Rencontres

Le texte de Jean-Rock Boutin, maintenant établi à Mount Hope près de Hamilton, indique qu’il est arrivé au centre-ville de Toronto en 1992 et qu’il y a rencontré Omer Deslauriers, «un homme visionnaire qui croyait fermement que la francophonie devait se doter de ses propres institutions pour survivre et s’épanouir». C’est ce qui a guidé Jean-Rock dans la fondation de FrancoQueer en 2006 et Action Positive VIH/sida en 2009.

Thérèse Vachon raconte comment elle a rencontré une Congolaise en bêchant dans le jardin communautaire de Place Saint-Laurent. «Ce fut le début d’une belle amitié.» On voit comment une sympathique complicité s’est développée entre les deux femmes.

Quelques récits prennent la forme de poèmes. C’est la cas de celui que signe Jacinthe Audette, où français rime avec mots parfaits et Franco-Ontariens avec lendemains.

Une fourgonnette inspirante

Le texte de Claudette Morier nous apprend que son bénévolat est né d’une annonce dans L’Express: les Centres d’Accueil Héritage cherchaient une conductrice pour leur fourgonnette. Claudette présente une vingtaine de gens qu’elle a conduits.

Qui prend mari prend pays. C’est le cas de Françoise Myner qui quitte le Québec pour s’installer à Mississauga… tout en gardant plus que sa langue. «J’ai aussi enrichi ma culture, en plus d’y trouver ma voie pour m’épanouir et me dépasser.»

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Dans son récit, Madeleine Zaffarano raconte qu’elle a eu un accident d’auto et reçu une contravention. On lui suggère de la contester en demandant une audience en français. C’est ce qu’elle fait, mais le policier ne se présente pas. «Ça se passe très vite. Affaire classée sans suite.»

Des quatre expatriées françaises, je retiens la citation sur laquelle se termine le premier texte de Sigrid Pous: «la Francophonie, c’est la rencontre de la diversité», dixit Boutros Boutros-Ghali, sixième secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et premier secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Pas de distribution

L’idée d’un recueil collectif était intéressante, mais le Salon du livre de Toronto aurait dû conclure une entente avec une maison d’édition pour en faire la promotion. En s’improvisant éditeur, le SLT se retrouve sans distributeur.

Il sera difficile de trouver Un livre, une communauté en librairies et dans les bibliothèques publiques. Je n’ai pas encore vu une façon de le commander en ligne. Le site internet du SLT n’en fait même pas mention.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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  • l-express.ca

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