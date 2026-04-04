Voix et voies de la région qui est nôtre

Lors de sa 33e édition, fin-février, le Salon du livre de Toronto a publié Un livre, une communauté. Il s’agit du résultat d’une série d’ateliers d’écriture qui visaient à préserver et transmettre la mémoire d’aînés francophones de la région du Grand Toronto.

L’ouvrage renferme 29 courts textes rédigés par 18 femmes et 9 hommes. Les récits sont regroupés selon quatre régions: Centre-ville de Toronto, Municipalité régionale de Peel, Région de Durham et Expatriées françaises du Grand Toronto (deux femmes signent chacune deux textes sous cette rubrique).

Fil conducteur?

Dans la préface, Paul Savoie écrit que «les participants et les participantes ont produit des textes qui font revivre, pour eux ou elles, une époque de leur vie dans cette région qui est la nôtre, où ils ont eux-mêmes grandi ou qu’ils ont adoptée».

Je n’y ai pas vraiment vu un semblant de fil conducteur.

Les ateliers d’écriture ont été animés par Sylvie Bérard, Soufiane Chakkouche, Camille Gallard, Suzanne Kemenang, Michèle Laframboise, Paul Savoie et Marine Sibileau. Je soupçonne que les consignes ont varié, car on retrouve quelques textes qui ne font aucunement référence à «cette région qui est la nôtre» (surtout dans la section Centre-ville de Toronto).