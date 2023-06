Vivre à Taïwan (2) : dynamisme et résilience dans l’ombre de la Chine

Dans ce deuxième de deux articles, nous poursuivons la découverte de la culture taïwanaise en compagnie virtuelle de Richard Atimniraye Nyéladé, doctorant en anthropologie à l’Université d’Ottawa, basé à Taipei depuis six mois. Il est chercheur invité à la prestigieuse National Chengchi University de Taïwan.

Priorité à la courtoisie

Il convient de citer l’importance de la politesse et de l’étiquette dans la culture taïwanaise, mentionne Richard.

«Les Taïwanais attachent une grande valeur à la courtoisie, au respect pour les aînés (piété filiale), aux salutations respectueuses et aux gestes de politesse, tels que se donner la main avec les deux mains ou présenter une carte de visite avec les deux mains.»

«De plus, l’amour pour l’apprentissage et l’éducation est profondément enraciné dans la culture taïwanaise, avec un fort accent sur l’excellence académique et l’investissement dans l’éducation des enfants.»

L’art du compromis

«Lors d’une situation de négociation avec un Taïwanais ou une Taïwanaise, il est important de faire preuve de respect, d’écoute active et de patience», selon Richard.