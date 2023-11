Visiter Milan en aile de saison

On sort de là le cœur (et le porte-monnaie) légers, pour jeter un œil à la belle salle de représentation du fameux théâtre de la Scala. Entre boiseries et velours, on laisse pour un temps derrière soi l’agitation de la ville.

Le château des Sforza

Je poursuis ma découverte de Milan en passant par le château des Sforza. Construit au XIVe siècle pour servir de forteresse, il abrite aujourd’hui plusieurs musées qui satisferont la curiosité des amateurs d’art.

Pour ma part, je préfère me perdre dans les jardins où il fait bon prendre son temps et se promener, observer les tortues prendre le soleil au bord des bassins ou les sportifs faire le Qi Gong, admirer les statues, et, au bout du grand espace vert, l’Arc de la Paix dessiné au XVIIIe siècle par Luigi Cagnola.

Je laisse ensuite mes pas me guider à travers la ville. J’assisterai ainsi à la sortie des petites classes devant une église où les mères attendent leurs enfants avec des douceurs sucrées et colorées.

Je débusquerai des cours intérieures abritant des vestiges romains, de vieilles pierres ou des statues étonnantes. J’admirerai des façades fleuries, à l’architecture baroque.