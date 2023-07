Copenhague, selon Hans Christian Andersen

Construit sur le terrain d’une ancienne caserne par des squatteurs et des chômeurs, on y trouve des vêtements indiens, des substances plus ou moins légales, des orchestres rock et folk, un café et une boutique «bio», un skate park… Une véritable curiosité.

Promenades bohèmes

Lorsque la nuit tombe et qu’une autre fièvre s’empare de la ville, je continue mes promenades citadines, du quartier bohème de Nørrebro, où se mêlent joyeusement étudiants et immigrants à celui, branché, de Vesterbro dont la mauvaise réputation a cédé la place aux boîtes et bars festifs.

Ici, point de pauvre Petite fille aux allumettes, mais une activité nocturne certaine.

Préférant le calme à l’agitation, je retraverse un pont et longe le canal, côté Christianshavn, quartier néerlandais de Copenhague. Sur le quai bordé de jolies maisons, l’âme est au repos et le cœur tranquille.

Vous l’aurez compris, Copenhague est une ville coup de cœur, très agréable à découvrir à la fin du printemps quand les journées sont longues et ensoleillées, et l’humeur à la fête.