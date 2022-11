Essaouira, la belle Marocaine alanguie

Les mâts des gros bateaux cliquent, les filets recouvrent le sol. Volatiles, quadrupèdes et humains y trouvent leur compte et forment un ballet étourdissant que l’on ne retrouvera pas ou à moindre mesure dans la médina.

En effet, l’intérieur des fortifications de l’ancienne Mogador semble protéger un calme, une sérénité étonnante et fort agréable.

Dans les quartiers populaires d’Essaouira

Trouée de Babs (portes), Essaouira inspire la curiosité. Je déambule sur des places où jouent des musiciens, dans des allées pavées ou en terre, bien entretenues et propres où je m’arrête regarder les toiles de peintres et les créations en bois de thuya, véritables joyaux de l’artisanat local.

Je m’aventure sous des arches pour découvrir des quartiers populaires où les locaux viennent travailler ou faire leurs courses.

Les Souiris sont souriants et avenants et il est agréable de s’arrêter discuter un moment avec eux. On échange à propos de la famille, de nos enfants respectifs, du climat, du Covid, du tourisme, de littérature. On partage un thé royal (thé vert, gingembre, cannelle, badiane, menthe pouliot, cumin).