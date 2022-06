L’île de Hans: une première frontière terrestre Canada-Europe!

La querelle s’est soldée cette semaine par un partage de l’île entre le Canada et le Danemark, et a abouti à la création de la première frontière terrestre entre le Canada et l’Europe.

Lors d’une conférence de presse avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, son homologue danois, Jeppe Kofod, a déclaré, en référence à la guerre en Ukraine: «Par contraste, nous avons démontré comment des différends de longue date peuvent être résolus pacifiquement dans le respect des règles».

Ajoutant qu’il espérait «inspirer d’autres pays à suivre la même voie»…