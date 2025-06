Violence domestique et santé mentale des papas

Plus souvent des relations hétéros

«La plupart du temps, les hommes fuient la violence familiale, en général de la part de leur épouse. Cela peut-être des couples du même sexe, mais ce sont surtout des hommes hétérosexuels qui fuient les violences de leur conjointe», précise Justin Trottier.

Selon Statistique Canada en 2019, 2,7% des hommes ont été victimes de violences conjugales, soit 279 000 hommes. En comparaison, 4,2% des femmes ont été victimes de violences conjugales, soit 432 000 femmes.

Par contre, 80% des victimes de violences entre partenaires intimes ne l’ont pas signalée à la police. Seulement 22% des femmes et 14% des hommes l’ont déclarée, précise Statistique Canada.

Sujet tabou

«C’est la première fois que j’entendais parler [de ce refuge pour hommes]», confie Serge Paul, un Torontois membre du groupe des hommes alliés de l’organisme Oasis Centre des femmes.

«J’ai été très agréablement surpris, parce que déjà c’est un sujet tabou au niveau des femmes, et je pense que c’est un sujet encore plus tabou au niveau des hommes. Même si les femmes sont beaucoup plus victimes de violence domestique, c’est peut-être encore plus tabou pour les hommes, parce que dans la société on est censé être le sexe fort.»