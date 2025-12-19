Vins et boissons des Fêtes

Notre chroniqueur Pierre Ferland.
Publié 19/12/2025 par Pierre Ferland

Il y a des moments dans l’année où le vin cesse d’être un sujet de débat pour redevenir un geste, un clin d’œil, un prétexte à rapprocher les chaises.

Décembre appartient résolument à cette catégorie. On ne cherche plus la posture, mais la douceur. On oublie la technicité, on réclame la chaleur. On ne déguste pas, on partage. Et franchement, c’est exactement ce dont on a besoin.

Spritz St-Germain

Et cette année, c’est le Spritz St-Germain qui ouvre la danse. Un apéritif souvent associé à l’été, mais rien ne dit qu’il ne peut pas devenir la vedette en hiver. Voici donc ma version temps des fêtes:

Et voilà que votre Spritz St-Germain mêle l’élégance d’un parfum floral à l’audace d’un rayon de soleil égaré en décembre. Il détend les épaules, fait naître des sourires spontanés et déclenche ces confidences qu’on n’aurait jamais osé livrer en septembre. À lui seul, il donne l’impression que la soirée s’annonce belle.

Spritz St-Germain du temps des fêtes à la Pierre.

Crémants

Ensuite viennent les bulles, les vraies, les discrètes, les bien élevées. Pas celles qui réclament qu’on se tienne droit et qu’on fasse semblant de reconnaître des arômes de souvenirs d’enfance.

Non: un Crémant choisi avec soin, qui chuchote doucement lorsque le bouchon fait pop, comme si la soirée prenait sa première respiration.

Crémant de Loire, d’Alsace, de Bourgogne, ou une Blanquette de Limoux: des vins modestes et brillants, parfaits pour cette phase où l’on installe encore des chaises et où personne ne sait très bien qui accompagne qui.

Je recommande fortement la Cuvée Françoise Brut Nature Blanquette de Limoux. Pour moins de 23 $, plaisir et élégance sont assurés. LCBO # 44204.

Mes recommandations de trois crémants de trois régions.

Cava

Ou pourquoi pas un Cava? Avec son aplomb méditerranéen et son sourire franc, il a cette manière irrésistible de dire: «Allez, ce soir, on va passer un bon moment». C’est le vin qui met tout le monde à l’aise, même l’hôte encore aux prises avec un four trop plein et un plat qui refuse obstinément de dorer.

Deux Cavas et une Blanquette de Limoux à ne pas rater.

Raclette

Puis vient le grand moment de l’hiver: la raclette. Ce théâtre fromager exige un vin blanc honnête, direct, presque amical. Un Pinot Blanc, un Riesling sec, un Chasselas, ou même un blanc de Savoie.

Rien qui bavarde trop, rien qui impose. Juste ce qu’il faut pour accompagner la fonte du fromage et celle, tout aussi douce, des bonnes résolutions.

La raclette est un rituel démocratique: chacun finit par resservir quelqu’un d’autre. C’est peut-être la plus belle preuve que le fromage fondu encourage la fraternité.

La raclette conviviale. Photo: Pierre Ferland

Porto

Quand la soirée ralentit, le Porto prend le relais. Il ne cherche pas l’attention. Il installe un calme apaisé, celui qui accompagne les conversations profondes ou les rires fatigués, mais heureux.

Avec le fromage, il devient presque philosophe. Bleu, comté, Stilton: il accueille chaque bouchée avec la patience d’un vieux sage. C’est un vin qui sait écouter, et parfois, c’est exactement ce qu’il nous faut.

Je n’élaborerai pas trop sur les Portos millésimés dans cet article. Je vais me limiter au LBV (Late Bottled Vintage) et, pour ce style, je vous recommande le Taylor Fladgate Tawny 10 ans. Son compagnon de 20 ans d’âge ne vaut pas, à mon avis, la différence de prix.

Ce moment-là, le dernier verre qui referme la parenthèse, dit souvent plus que tout le reste. Il résume l’année, en annonce une autre, et laisse flotter autour de la table des silences qui ressemblent à des souhaits.

Le Porto LBV 10 ans est le meilleur rapport qualité-prix.

Bonne année!

Chers lecteurs, notre série s’offre une petite pause. Nous reviendrons à la mi-janvier, le temps de recharger les batteries, de laisser décanter les idées et, pourquoi pas, de découvrir de nouvelles bouteilles au fil de ces soirées d’hiver où personne ne veut être le premier à enfiler son manteau.

En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, un réveillon lumineux, et une année nouvelle pleine de tables généreuses, de verres bien remplis, mais jamais trop, car l’élégance commence toujours par la mesure.

Que vos fêtes soient douces, vos conversations un peu trop longues, et votre vin exactement ce qu’il doit être: une présence bienveillante autour de laquelle on se retrouve.

Rendez-vous en janvier.

