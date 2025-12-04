Le Cabernet Franc à travers les yeux d’Allison Slute

Neuvième de dix articles consacrés aux cépages

La référence internationale en Cabernet Franc est Allison Slute. Photo: Pierre Ferland
Publié 04/12/2025 par Pierre Ferland

Neuvième étape de notre voyage à travers les cépages, et le calendrier nous offre une synchronicité parfaite: aujourd’hui, 4 décembre, nous explorons le Cabernet Franc, en plein cœur de sa Journée internationale. Ce cépage, souvent relégué au second plan derrière ses cousins les plus célèbres, mérite une attention particulière pour sa complexité discrète et sa polyvalence.

Pour éclairer ce portrait, nous avons choisi de nous appuyer sur l’expertise d’une voix qui l’incarne: Allison Slute, fondatrice et rédactrice derrière l’incontournable Cab Franc Chronicle.

Allison ne se contente pas de goûter le cépage; elle le lit, l’interprète et le défend avec une réputation qui dépasse les frontières. Elle est devenue l’une des sommités de ce cépage dans l’industrie du vin. Donc, il s’avère juste et mérité de lui donner l’espace nécessaire pour décortiquer l’identité de ce rouge essentiel.

Allison Slute. Photo: courtoisie

La Vérité du Cabernet Franc

Allison affectionne l’idée que le Cabernet Franc est un cépage «honnête». Elle explique qu’il agit comme un sismographe, révélant avec précision les conditions de son environnement: le sol, le savoir-faire du vigneron, la météo de la saison, et le moindre souffle de vent. Selon elle, comprendre ce cépage n’exige pas nécessairement de voyager loin, mais de voyager profondément dans ses nuances.

Elle décrit le Cabernet Franc comme «un vin qui ne crie jamais – il s’installe«. Il préfère la subtilité à l’exubérance, offrant une énergie intérieure qui se dévoile lentement, par couches successives.

Vigne de Cabernet Franc. Photo: Allison Slute

Le profil aromatique typique, quel que soit le climat, est immédiatement identifiable: notes de framboise et de cerise, souvent accompagnées de violette, d’herbes sèches, de feuille froissée, de graphite et de poivron grillé. En bouche, il se distingue par des tanins fins, une acidité vive et une structure axée sur l’équilibre. C’est un vin de finesse qui récompense l’attention.

Pour les lecteurs de l-express.ca, Allison a choisi de se concentrer sur trois régions productrices majeures offrant des expressions uniques et dont les vins jouissent d’une disponibilité respectable: la Loire, l’Argentine et le Canada.

Loire: le sanctuaire de l’expression classique

La Vallée de la Loire en France est considérée comme le berceau et la colonne vertébrale du Cabernet Franc. C’est là qu’il a pris sa forme historique et qu’il continue d’exprimer sa vérité la plus nette.

Touraine, Vallée de la Loire. Photo: Pierre Ferland

Allison trace une géographie du goût dans cette région. Elle décrit le vin de Chinon comme étant dominé par la framboise fraîche et les feuilles froissées cueillies au petit matin. Bourgueil, en revanche, est souvent plus enraciné, avec une dimension terrienne et minérale, évoquant le graphite. Enfin, Saumur Champigny lui inspire une grâce aérienne et une finesse tenue en équilibre.

La Loire est pour elle le cœur battant du cépage, où il conserve une fraîcheur et une verticalité remarquables. Le style n’est jamais maquillé ni forcé.

Domaine de la Noblaie, Cabernet Franc.

Elle cite le Chinon 2024 du Domaine de la Noblaie, Temps de Cerises, comme un modèle de ce que la région peut produire dans un millésime frais: un rouge juteux, croquant et vibrant, une démonstration de précision.

Dans la Loire, le Cabernet Franc s’illustre par des tanins filigranés et une acidité structurante qui lui confère un potentiel de garde important, en particulier dans les cuvées issues de sols de tuf calcaire.

Argentine: l’amplification du cépage en altitude

Si la Loire représente l’expression originale, l’Argentine incarne la réinvention moderne et amplifiée du Cabernet Franc.

C’est la région qui connaît la croissance la plus fulgurante dans les plantations de ce cépage. L’auteure de Cab Franc Chronicle résume la différence par une image parlante: «Si la Loire, c’est votre version acoustique préférée, l’Argentine, c’est la guitare électrique. Même chanson, même émotion, mais amplifiée.»

Cette intensification est due aux conditions uniques des vignobles en altitude. Les régions de Mendoza et de la Vallée d’Uco propulsent le cépage au-delà de 1 000 mètres, bénéficiant de jours très lumineux et de nuits glacées, permettant une maturité lente et régulière.

Sous ce régime climatique, le fruit bascule vers des notes plus sombres (prune, mûre), et la texture gagne en profondeur. Pourtant, la fraîcheur acide — essentielle à l’identité du Franc — demeure. La marque aromatique argentine se reconnaît souvent par une note de poivre noir plus franche et nerveuse.

Crios, Cabernet Franc.

Elle cite en exemple, le Crios Cabernet Franc 2022 de Susana Balbo comme limpide de ce que l’Argentine sait offrir: un rouge pensé pour les plats mijotés, offrant une belle passerelle pour les amateurs de vins plus charpentés qui souhaitent découvrir la subtilité du cépage.

L’importance de l’Argentine est aussi pratique pour les lecteurs : de nombreuses références sont régulièrement disponibles à la LCBO, permettant une exploration directe des nuances décrites.

Niagara: l’élégance du Nouveau Monde

Allison a observé l’évolution du Cabernet Franc au Canada avec une précision de géologue, année après année. Pour elle, «le Canada a trouvé son rouge, et il s’appelle Cabernet Franc».

Dans la péninsule du Niagara, le climat frais sculpte le cépage avec évidence, privilégiant les arômes de framboise croquante, de poivron doux et d’herbes tendres. La texture est souvent soyeuse, sans jamais alourdir la bouche, et l’acidité droite structure le vin de la première à la dernière gorgée.

Elle considère que les meilleurs Cabernet Franc du Niagara possèdent «l’âme de la Loire, mais avec un accent nord-américain»: une fraîcheur verticale alliée à un fruit un peu plus ouvert et mûr que le style ligérien.

Elevation, Cabernet 2022 de Vineland Estates.

Le Niagara incarne la modernité du cépage: fraîcheur, digestibilité, et maturité maîtrisée. Elle cite le Elevation Cabernet 2022 de Vineland Estates comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du pays : précis, franc et parfaitement équilibré.

J’ai moi-même répété à mainte reprise que l’excellence locale est impressionnante. Le Cab Franc Réserve 2019 de Stonebridge, élaboré sous la tutelle de Peter Gamble et Ann Sperling, est dans une catégorie à part.

Issu de micro-cuves avec des fruits provenant de la sous-appellation Twenty Mile Bench, il bénéficie de sols bourrés de minéraux et d’une saison de croissance qui s’étire.

Un élevage de 24 mois en fût de chêne français lui apporte une richesse, une profondeur et une nuance délicieuse, qui se déploient couche après couche. Ce vin prouve la capacité du Canada à produire des Cabernet Francs de garde de classe mondiale.

Cabernet Franc Réserve 2019 de Stonebridge.

Solide Cabernet Franc

À travers le regard de l’experte Allison Slute, le Cabernet Franc dépasse le rôle de cépage secondaire. Il devient un langage viticole. Un langage où la Loire exprime la vérité minérale du sol, où l’Argentine en amplifie l’énergie aromatique en altitude, et où le Canada lui donne une clarté moderne.

Le Cabernet Franc est un vin qui ne cherche pas l’éclat éphémère de la mode, mais qui s’installe solidement dans le paysage des grands cépages internationaux. Il défend la subtilité et la précision comme marques d’excellence.

Grâce à Allison, ce langage trouve aujourd’hui sa meilleure traductrice, révélant ses murmures, ses reliefs, ses territoires.

Pour la semaine prochaine, nous quittons les sous-bois ligériens et les hautes vallées argentines pour prendre la route du soleil ibérique. Place au Tempranillo, ce rouge généreux qui façonne l’âme de l’Espagne.

