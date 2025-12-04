Le Cabernet Franc à travers les yeux d’Allison Slute

Neuvième étape de notre voyage à travers les cépages, et le calendrier nous offre une synchronicité parfaite: aujourd’hui, 4 décembre, nous explorons le Cabernet Franc, en plein cœur de sa Journée internationale. Ce cépage, souvent relégué au second plan derrière ses cousins les plus célèbres, mérite une attention particulière pour sa complexité discrète et sa polyvalence.

Pour éclairer ce portrait, nous avons choisi de nous appuyer sur l’expertise d’une voix qui l’incarne: Allison Slute, fondatrice et rédactrice derrière l’incontournable Cab Franc Chronicle.

Allison ne se contente pas de goûter le cépage; elle le lit, l’interprète et le défend avec une réputation qui dépasse les frontières. Elle est devenue l’une des sommités de ce cépage dans l’industrie du vin. Donc, il s’avère juste et mérité de lui donner l’espace nécessaire pour décortiquer l’identité de ce rouge essentiel.

La Vérité du Cabernet Franc

Allison affectionne l’idée que le Cabernet Franc est un cépage «honnête». Elle explique qu’il agit comme un sismographe, révélant avec précision les conditions de son environnement: le sol, le savoir-faire du vigneron, la météo de la saison, et le moindre souffle de vent. Selon elle, comprendre ce cépage n’exige pas nécessairement de voyager loin, mais de voyager profondément dans ses nuances.

Elle décrit le Cabernet Franc comme «un vin qui ne crie jamais – il s’installe«. Il préfère la subtilité à l’exubérance, offrant une énergie intérieure qui se dévoile lentement, par couches successives.