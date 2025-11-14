Sangiovese : le cœur de la Toscane

Sixième de dix articles consacrés aux cépages

C’est en Toscane que le Sangiovese a le plus de panache. Photo générée par l'IA
Publié 14/11/2025 par Pierre Ferland

Sixième étape de notre série en dix articles consacrée aux cépages. Cette semaine, faisons nos valises pour l’Italie. Place à un raisin qui incarne la Toscane comme la Vespa incarne Rome: le Sangiovese. Avec lui, on sent déjà les collines chauffées par le soleil, les cyprès alignés et les tomates séchées.

Origines et histoire

Le nom «Sangiovese» viendrait de sanguis Jovis, le sang de Jupiter. Rien que ça. On le retrouve mentionné dès le Moyen Âge dans les registres toscans.

Depuis, il est devenu le pilier des grands vins de la région: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano.

Longtemps perçu comme rustique, il a connu une véritable renaissance au XXe siècle. Des producteurs ambitieux ont prouvé qu’avec soin et précision, le Sangiovese pouvait atteindre une finesse digne des plus grands crus du monde.

Ce cépage est toscan jusqu’au bout des pépins. Les sols argilo-calcaires, les collines baignées de soleil et les nuits fraîches en font son paradis. On le retrouve aussi en Ombrie, en Romagne, et même en Australie, en Californie ou en Argentine. Mais soyons clairs: c’est en Toscane qu’il a le plus de panache.

La Vallée d’Orcia vue du vignoble de Col d’Orcia. Photo: Pierre Ferland

Profil de goût

Le Sangiovese, c’est une gifle amicale. Ses arômes typiques: cerise griotte, prune, violette, herbes séchées, parfois tomate confite. En bouche, il est vif, avec une acidité tranchante et des tanins élégants — aussi bien taillés qu’un costume de Milan. Jamais écrasant, toujours structuré.

C’est un vin qui vous donne soif de vin.

Avec l’âge, il gagne en profondeur: cuir, tabac, sous-bois. Un grand Brunello devient presque méditatif, un vin à contempler plus qu’à boire.

Un Chianti Classico se garde cinq à dix ans. Un Brunello di Montalcino, lui, peut traverser trente ans sans perdre son âme. Ce sont des vins bâtis avec patience, comme des cathédrales de pierre.

Le charme et la beauté du village de Montalcino sont inoubliables. Photo: Pierre Ferland

Accords mets-vins

Le Sangiovese adore la table. Sa vivacité en fait un compagnon idéal des plats à base de tomate: pâtes, lasagnes, sauce bolognaise.

On pourrait dire pizza napolitaine… mais, ironie du sort, les Italiens commandent souvent une bière avec leur pizza. Allez voir dans un quartier non touristique de Rome ou de Naples, vous verrez. J’adore les deux…

En revanche, pour une pasta al ragù, une bistecca alla fiorentina ou un plat de gibier, il est imbattable. Les grands Brunello se marient aussi avec l’agneau rôti ou des fromages affinés.

Petit conseil: évitez les plats trop épicés ou sucrés. Le Sangiovese préfère la simplicité rustique d’un plat du cœur.

L’hôtel San Felice. Photo: Pierre Ferland

Super Toscane

Dans les années 1970, des vignerons téméraires ont décidé de mélanger le Sangiovese avec du Cabernet Sauvignon ou du Merlot. Les puristes criaient au sacrilège. Résultat: les fameux Super Toscans sont nés.

Aujourd’hui, ce sont des légendes. Comme quoi, même Jupiter aime casser les règles. Si vous aimez les tanins costauds et les vins bâtis comme des cathédrales, vous adorerez les Super Toscans. Mais votre portefeuille, lui, risque de pleurer.

J’ai été choyé dans mon podcast: j’ai eu le privilège d’interviewer deux figures emblématiques de la Toscane. D’abord, à l’épisode 67, Santiago Marone Cinzano du prestigieux Col d’Orcia, situé à quelques kilomètres du village de Montalcino.

Si le nom vous est familier, c’est parce que c’est bien la même famille qui a marqué l’histoire des célèbres vermouths Cinzano.

Le Comte Francesco Marone-Cinzano et son fils Santiago, du Domaine Col d’Orcia à Montalcino. Photo: courtoisie

Puis, à l’épisode 74, Leonardo Bellaccini de San Felice, autre joyau toscan où tradition et innovation marchent main dans la main. Un vignoble qui offre également un hébergement sans égal de la chaîne Relais & Chateaux.

Deux vignobles qui offrent le meilleur de la Toscane — et des vins à découvrir sans retenue.

Leonardo Bellaccini, vigneron de réputation mondiale de San Felice, lors d’une récente visite à Toronto avec l’auteur et podcasteur Pierre Ferland.

La semaine prochaine

Voilà pour notre sixième portrait: le Sangiovese, le sang de Jupiter, cœur battant de la Toscane. Un vin qui respire la terre, le soleil et la générosité italienne.

La semaine prochaine, cap au nord et place au Gamay, ce cépage festif qui, chaque novembre, fait danser le monde entier au rythme du Beaujolais Nouveau. Mais attention: le Gamay et le Beaujolais, c’est bien plus que le Nouveau!

Auteurs

