Riesling : l’acrobate sucré-acide

Troisième de dix articles consacrés aux cépages

vin, Riesling
Le Riesling est un chef-d'oeuvre entre le sucre et l'acidité. Photo générée par l’IA
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 24/10/2025 par Pierre Ferland

Troisième étape de notre série en dix épisodes consacrée aux cépages. Après le Chardonnay, maître du déguisement, et le Pinot Noir, charmeur capricieux, place à un cépage qui marche sur un fil sans jamais tomber: le Riesling.

Un blanc parfois mal compris, mais adoré par ceux qui savent que derrière ses chiffres de sucre se cache un chef-d’œuvre d’équilibre.

vin, Riesling
La beauté des raisins de Riesling à Beamsville, Ontario. Photo: Pierre Ferland

Origines et histoire

Le Riesling est originaire d’Allemagne, où il est mentionné pour la première fois en 1435. Il est devenu l’âme du Rhin et de la Moselle, mais il s’est aussi aventuré ailleurs: Alsace, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande, et bien sûr l’Ontario.

Partout où il pousse, il garde sa personnalité tranchante.

Où pousse-t-il?

Le Riesling aime les climats frais qui préservent son acidité. L’Allemagne et l’Alsace sont ses terres historiques. Mais il brille aussi en Australie, dans la Clare et Eden Valley, où il prend un accent citron-vert, presque pétillant.

Publicité

En Ontario, notamment dans le Niagara, il s’est installé confortablement: vif, croquant, minéral, parfait pour accompagner la gastronomie locale.

vin, Riesling
La région du Moselle représentée ici sur la carte viticole de De Long Maps.

Profil de goût

Le Riesling est une leçon d’équilibre. Dans sa jeunesse, il évoque la pomme verte, le citron, parfois la pêche blanche et la fleur d’oranger.

Avec l’âge, il développe une note singulière de pétrole noble — oui, vous avez bien lu, et non, ce n’est pas un défaut, mais un charme unique.

Par son profil, le Riesling traîne parfois une mauvaise réputation. Beaucoup l’associent d’office au sucre, et il est vrai que sur l’étiquette, les chiffres peuvent faire peur: 20 g/L, parfois 40 g/L et plus.

Mais ce que l’on oublie souvent, c’est son acidité incroyable, fine et tranchante, qui joue les funambules au-dessus du sucre. C’est cette tension qui fait tout le charme du Riesling: un équilibre fragile, mais toujours maîtrisé.

Publicité

Alors, ne vous laissez pas intimider par les chiffres. Le Riesling, c’est un peu le musicien de jazz brillant que tout le monde respecte, mais que peu osent vraiment écouter. Les amateurs, eux, savent qu’il n’y a rien de plus excitant qu’un grand Riesling, capable de transformer chaque gorgée en improvisation poétique.

Vieillissement

Le Riesling vieillit remarquablement. Un vin simple peut se boire jeune, mais un grand Riesling allemand ou alsacien peut tenir plusieurs décennies.

Avec le temps, il évolue vers des notes de miel, de cire, de fruits secs, tout en gardant une fraîcheur qui défie les années. Peu de cépages blancs peuvent se vanter d’un tel potentiel.

vin, Riesling
Le Riesling est l’un des vins qui possède l’une des plus grandes capacités de vieillissement. Photo: Pierre Ferland

Accords mets-vins

Le Riesling est un caméléon à table. Sec et minéral, il adore les fruits de mer et les poissons grillés.

Demi-sec, il accompagne parfaitement la cuisine asiatique, les plats épicés, ou encore une volaille rôtie.

Publicité

Les versions plus sucrées subliment les desserts aux fruits ou un simple fromage bleu.

En Ontario, un Riesling croquant avec une assiette de fromages locaux est une valeur sûre. Pour moi, c’est le vin parfait pour accompagner sushi et sashimi.

Des exemples ontariens qui tiennent la lumière

Rien ne met mieux en valeur ce potentiel que quelques maisons de référence sur la péninsule du Niagara.

À commencer par Cave Spring Vineyard, perchée sur le Beamsville Bench et consacrée au Riesling depuis des décennies — de nombreux observateurs la décrivent comme «la maison que le Riesling a bâtie».

Ensuite, Vineland Estate revendique le Riesling comme l’un de ses trois cépages phares, cultivé sur l’Escarpement du Niagara et salué pour sa fraîcheur, sa finesse et son excellent rapport qualité-prix.

Publicité

Enfin, mon préféré: Windrush Estate Winery, propose un Riesling ultra sec – style Mosel marquée par le silex, le citron vert et une tension admirable — avec à peine 2 g/L de sucre résiduels. Malgré les accolades qu’ils ont remportées, Windrush demeure un vignoble sous-estimé.

vin, Riesling
Mes recommandations de Riesling de l’Ontario. Photo: Pierre Ferland

En résumé, trois expressions différentes d’un même cépage, mais une seule certitude : le Riesling ontarien n’a plus rien à envier à ses cousins européens.

La semaine prochaine

La semaine prochaine, c’est l’Halloween — et au programme, un cépage qui adore se déguiser: la Syrah, ou devrais-je dire Shiraz? Endossera-t-elle son costume australien, tout en charpente et en caractère, ou révélera-t-elle son âme poivrée du Rhône, entre violette, mûre et épices ?

Quoi qu’il en soit, la Syrah demeure un rouge de tempérament, mariant puissance et finesse avec une élégance presque théâtrale.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur