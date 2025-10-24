Riesling : l’acrobate sucré-acide

Troisième étape de notre série en dix épisodes consacrée aux cépages. Après le Chardonnay, maître du déguisement, et le Pinot Noir, charmeur capricieux, place à un cépage qui marche sur un fil sans jamais tomber: le Riesling.

Un blanc parfois mal compris, mais adoré par ceux qui savent que derrière ses chiffres de sucre se cache un chef-d’œuvre d’équilibre.

Origines et histoire

Le Riesling est originaire d’Allemagne, où il est mentionné pour la première fois en 1435. Il est devenu l’âme du Rhin et de la Moselle, mais il s’est aussi aventuré ailleurs: Alsace, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande, et bien sûr l’Ontario.

Partout où il pousse, il garde sa personnalité tranchante.

Où pousse-t-il?

Le Riesling aime les climats frais qui préservent son acidité. L’Allemagne et l’Alsace sont ses terres historiques. Mais il brille aussi en Australie, dans la Clare et Eden Valley, où il prend un accent citron-vert, presque pétillant.