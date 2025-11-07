Grenache : le soleil en bouteille

Cinquième étape de notre série consacrée aux cépages, et place à un vin qui respire la lumière: le Grenache. Il évoque les après-midi brûlants du Sud, les pierres chauffées par le soleil, le chant des cigales et l’ombre d’un olivier.

C’est un vin de convivialité, de partage et de douceur, celui qu’on ouvre à table, sans chichi, mais avec un sourire. Dans son verre, on retrouve toute la chaleur du monde méditerranéen, celle qui apaise, qui réunit, et qui ne triche jamais.

Natif de l’Espagne

Le Grenache est un enfant de l’Aragon, dans le Nord-Est de l’Espagne, où il est connu sous le nom de Garnacha Tinta. On va revenir dans cette région plus bas, plus précisément à Cariñena.

De l’Aragon, il a conquis la Catalogne, la Rioja et la Navarre, avant de traverser les Pyrénées pour s’enraciner en France. Cépage voyageur, il a toujours suivi la route du soleil.

En Espagne, il s’épanouit sur des sols pauvres et rocailleux.