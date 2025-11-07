Grenache : le soleil en bouteille

Cinquième de dix articles consacrés aux cépages

vins, Grenache
Le Grenache évoque les après-midi brûlants du Sud, les pierres chauffées par le soleil, le chant des cigales et l’ombre d’un olivier. Photo: Pierre Ferland
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 07/11/2025 par Pierre Ferland

Cinquième étape de notre série consacrée aux cépages, et place à un vin qui respire la lumière: le Grenache. Il évoque les après-midi brûlants du Sud, les pierres chauffées par le soleil, le chant des cigales et l’ombre d’un olivier.

C’est un vin de convivialité, de partage et de douceur, celui qu’on ouvre à table, sans chichi, mais avec un sourire. Dans son verre, on retrouve toute la chaleur du monde méditerranéen, celle qui apaise, qui réunit, et qui ne triche jamais.

Natif de l’Espagne

Le Grenache est un enfant de l’Aragon, dans le Nord-Est de l’Espagne, où il est connu sous le nom de Garnacha Tinta. On va revenir dans cette région plus bas, plus précisément à Cariñena.

De l’Aragon, il a conquis la Catalogne, la Rioja et la Navarre, avant de traverser les Pyrénées pour s’enraciner en France. Cépage voyageur, il a toujours suivi la route du soleil.

En Espagne, il s’épanouit sur des sols pauvres et rocailleux.

Publicité

Dans les hautes terres de la Rioja ou du Priorat, il exprime toute sa noblesse: fruité juteux, tension, tanins polis.

Dans la région de Terra Alta, il se montre plus parfumé, presque aérien.

À Montsant, il devient charnel, enveloppant, profond. On le rencontre aussi sous d’autres visages: Garnacha Peluda (à la peau velue), plus fraîche et acidulée, ou Lledoner, typique de Catalogne.

vins, Grenache
L’Aragon au Nord-Est de l’Espagne, avec le Rioja au Nord représenté ici sur la carte viticole de De Long Maps.

Seconde patrie en France

C’est dans le Sud de la France que le Grenache a trouvé une seconde patrie.

Des Côtes Catalanes au Roussillon, de la Provence jusqu’au Rhône méridional, il compose la trame des grands vins du sud.

Publicité

À Châteauneuf-du-Pape, il règne en maître: vieilles vignes enracinées dans les galets roulés, baies éclatantes sous le mistral, vins d’une puissance ensoleillée, mais toujours équilibrés.

Dans le Roussillon, il devient plus sauvage, minéral, presque marin, les vignes suspendues entre la montagne et la Méditerranée.

Dans les Côtes Catalanes, il s’exprime avec une sensualité de cuir et de fruits rouges confits.

Le vin qui rassemble

Aujourd’hui, une nouvelle génération de vignerons réinvente ce cépage: macérations courtes, peu d’extraction, élevages en foudre ou en cuve béton. L’objectif: préserver la pureté du fruit et la fraîcheur naturelle, sans masquer la main du terroir.

Dans l’univers de Marcel Pagnol, celui de La Gloire de mon père et du Château de ma mère, le vin n’est pas un luxe mais un compagnon du quotidien. Dans les collines d’Aubagne et de Garlaban, on buvait alors des vins simples du pays, rouges clairs, tirés du tonneau ou de la bonbonne: des Côtes-de-Provence, des vins du Var, parfois un Bandol pour les grandes occasions.

Publicité
vins, Grenache
L’épopée de Marcel Pagnol au cinéma avec ces deux films inoubliables.

Ces vins, faits de Grenache, Cinsault, Carignan ou Mourvèdre, n’étaient ni notés ni collectionnés — ils sentent la garrigue, la terre, le pain chaud et la conversation. Chez Pagnol, le vin parle fort, rit facilement, et ne s’excuse jamais d’être vrai.

C’est ce même esprit que porte le Grenache: un vin qui rassemble, raconte le soleil et célèbre la simplicité.

Profil de goût: la chaleur apprivoisée

Le Grenache, c’est le vin de la lumière apprivoisée. Il offre des arômes de fraise mûre, de framboise confite, de cerise noire, parfois enrichis de garrigue, de poivre blanc, et d’une touche d’herbes sèches.

Dans les versions plus âgées, on y trouve des notes de cuir, de cacao et de tabac blond. C’est un vin généreux, souvent porté par un degré d’alcool élevé, mais adouci par des tanins souples et une texture soyeuse.

Dans les climats plus frais ou en altitude, il gagne en tension, révélant une élégance presque bourguignonne.

Publicité
vins, Grenache
Les vignes de Grenache du vignoble Clos Baltasar près du village d’Atea, au cœur de la chaîne de montagne ibériques. Photo: Bodegas San Alejandro

Recommandations

Je vous partage une récente découverte: un Grenache de l’Aragon au Nord-Est de l’Espagne; un rouge qui respire l’altitude et la sincérité: Clos Baltasar Garnacha 2021 du vignoble Bodegas San Alejandro.

Ce vin naît de deux vieilles parcelles — Matallana, à Atea, sur des sols de schistes rouges à 950 mètres d’altitude, et Buitrón, à Acered, sur des terres d’argile et de quartzite perchées à 1 000 mètres.

Ici, les nuits sont fraîches, le vent sec, et les vieilles vignes livrent des raisins concentrés, pleins d’énergie. Résultat: un vin vibrant, juteux, d’un équilibre superbe, où les tanins fins se mêlent à des notes d’épices douces et de fruits rouges mûrs. Encore un léger soupçon de bois, mais tout en finesse. LCBO #22444.

Chaleureux, lumineux, sans prétention, le Grenache est le sourire du Sud dans un verre. Il prouve qu’un vin n’a pas besoin d’être austère pour être grand. Derrière sa générosité se cache une complexité subtile: celle du soleil, du vent, et du temps.

vins, Grenache
Pour nos lecteurs de l’Ontario, le Clos Baltasar Garnacha 2021 est disponible dans plusieurs LCBO. Le numéro est 22444, distribué par Epic Wines & Spirits.

La semaine prochaine

Et puisque chaque lumière projette une ombre, la semaine prochaine, nous irons en Toscane découvrir un autre visage de la passion: le Sangiovese, cœur battant de l’Italie, où la chaleur devient élégance et la rigueur, émotion.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur