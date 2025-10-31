Le Syrah ou Shiraz : l’intensité aux mille visages

Quatrième de dix articles consacrés aux cépages

Le Syrah, alias Shiraz, est un rouge sombre et épicé qui joue les métamorphoses. Photo générée par IA
Publié 31/10/2025 par Pierre Ferland

Cinquième étape de notre série consacrée aux cépages. Après la fraîcheur cristalline du Riesling, place à un rouge plus sombre, plus épicé, qui aime jouer les métamorphoses: le Syrah.

Et puisqu’on publie cet article le soir d’Halloween, impossible de ne pas sourire à son petit jeu de costume: en France, il s’appelle Syrah, mais dès qu’il met les pieds en Australie ou ailleurs, il enfile son masque de Shiraz. Même cépage, deux visages, comme une soirée costumée réussie.

Origines et histoire

Le cépage Syrah est né dans le nord de la vallée du Rhône, probablement autour d’Hermitage et de Côte-Rôtie.

Enfant du vent, du granit et des pentes escarpées, le Syrah fut longtemps considéré comme un cépage régional avant de s’offrir au monde.

Au XIXe siècle, il s’embarque pour l’Australie, où il devient Shiraz et conquiert les palais.

Depuis, ce cépage mythique a trouvé d’autres terres d’accueil — du Chili à la Californie, en passant par l’Afrique du Sud et l’Espagne. Partout, il impose sa personnalité et son tempérament fougueux.

Le raisin de Syrah ou Shiraz. Photo: Pierre Ferland

Où pousse-t-il?

Le Syrah aime les climats de tempérés à chauds, mais pas brûlants.

Dans le Rhône, il s’accroche à des coteaux abrupts et produit certains des vins les plus prestigieux de France.

En Australie, il s’épanouit à Barossa, McLaren Vale ou Hunter Valley, où il devient plus généreux, plus solaire, presque exubérant.

Même sous d’autres latitudes — en Toscane, en Afrique du Sud ou au Valais suisse — il garde sa profondeur et ce fameux parfum de poivre noir qui l’identifie toujours.

La région de Côtes du Rhône avec Côte Rôtie au Nord et Crozes-Hermitage en centre, représentée ici sur la carte viticole de De Long Maps.

Profil de goût

Un verre de Syrah, c’est comme ouvrir une boîte d’épices au marché: fruits noirs (mûre, prune, myrtille), violette, poivre noir, olive, parfois lard fumé. Dans les climats chauds, s’ajoutent chocolat, café, réglisse.

Dans le Sud de la France, le Syrah compose avec le Grenache et le Mourvèdre, le légendaire trio GSM, rendu célèbre par les vins de Châteauneuf-du-Pape. Ensemble, ils incarnent l’équilibre parfait entre puissance, chaleur et épices.

Le Syrah y apporte la structure, la couleur et cette note poivrée qui signe son caractère. Aujourd’hui, ce mariage emblématique s’exporte bien au-delà du Rhône, jusqu’en Australie, en Californie ou en Afrique du Sud.

Le Syrah en France préfère le raffinement et la fraîcheur. En bouche, il est ample, avec des tanins veloutés et une acidité qui maintient l’équilibre. C’est un vin qui sait parler fort, mais sans jamais crier.

En Australie, la Shiraz a longtemps été utilisée pour produire des vins doux fortifiés, proches du Porto. Aujourd’hui rares, ces cuvées rappellent à quel point ce cépage est polyvalent. Du vin de dessert au grand cru de garde, le Syrah sait tout faire. Un vrai couteau suisse… en costume de vampire, pour rester dans l’esprit d’Halloween.

Vieillissement

Le Syrah est aussi un grand voyageur du temps. Les cuvées simples se boivent jeunes, mais un grand Hermitage ou une Côte-Rôtie peuvent vieillir trente ou quarante ans, développant des notes de cuir, de gibier et d’épices douces.

Certains Shiraz australiens tiennent aussi plusieurs décennies, devenant plus denses, presque liquoreux.

Le village de Crozes. Photo: Pierre Ferland

Accords mets-vins

Le Syrah adore les plats costauds: entrecôte grillée, magret au poivre, tajine aux pruneaux. Les versions plus légères accompagnent parfaitement un ragoût d’agneau ou un barbecue.

Les Shiraz plus généreux adorent les sauces sucrées-salées.

Petit conseil: ne l’invitez pas à un dîner de salade légère — c’est comme convier un groupe de heavy metal à un récital de poésie.

Je vous recommande tout Côte-Rôtie, particulièrement ceux de la Maison Delas & Frères, dont la réputation est légendaire.

Un incontournable est aussi le Crozes-Hermitage, vin emblématique produit dans la Drôme. Je vous suggère notamment le Crozes-Hermitage de Xavier Vignon: un vin superbe, à la structure souple et élégante, aux arômes de cassis et aux notes d’épices.

Pour en connaître davantage sur ce vigneron d’exception, écoutez l’épisode #44 de mon balado Read Between the Wines, où j’ai eu le privilège d’interviewer Xavier Vignon — un moment à ne pas manquer.

Xavier Vignon et son vin.

La semaine prochaine

Voilà pour notre cinquième portrait: le Syrah/Shiraz, intense, épicé, capable de se déguiser selon ses terres. Un cépage qui nous rappelle que parfois, changer de masque ne change pas l’âme.

La semaine prochaine, on garde le soleil dans le verre avec l’autre membre du trio GSM: le Grenache, cépage méditerranéen par excellence, qui met littéralement l’été en bouteille.

