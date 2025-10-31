Le Syrah ou Shiraz : l’intensité aux mille visages

Cinquième étape de notre série consacrée aux cépages. Après la fraîcheur cristalline du Riesling, place à un rouge plus sombre, plus épicé, qui aime jouer les métamorphoses: le Syrah.

Et puisqu’on publie cet article le soir d’Halloween, impossible de ne pas sourire à son petit jeu de costume: en France, il s’appelle Syrah, mais dès qu’il met les pieds en Australie ou ailleurs, il enfile son masque de Shiraz. Même cépage, deux visages, comme une soirée costumée réussie.

Origines et histoire

Le cépage Syrah est né dans le nord de la vallée du Rhône, probablement autour d’Hermitage et de Côte-Rôtie.

Enfant du vent, du granit et des pentes escarpées, le Syrah fut longtemps considéré comme un cépage régional avant de s’offrir au monde.

Au XIXe siècle, il s’embarque pour l’Australie, où il devient Shiraz et conquiert les palais.