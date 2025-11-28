Sauvignon Blanc : le globe-trotteur aux herbes fraîches

Huitième de dix articles consacrés aux cépages

Sauvignon blanc
La couleur unique du cépage Sauvignon Blanc. Photo: Pierre Ferland
Publié 28/11/2025 par Pierre Ferland

Huitième étape de notre exploration des cépages. Après la danse libre du Gamay, place à un blanc qui préfère la tension, la lumière oblique et les herbes fraîchement coupées: le Sauvignon Blanc.

Globe-trotteur infatigable, il s’est imposé de la vallée de la Loire à la Nouvelle-Zélande, en passant par l’Afrique du Sud, sans jamais perdre son énergie. Partout où il passe, il laisse derrière lui un parfum de vivacité.

Vin «sauvage»

Né en France, entre la vallée de la Loire et Bordeaux, le Sauvignon Blanc tire son nom de «sauvage», en référence à son feuillage indiscipliné. À Sancerre, Pouilly Fumé et dans les Graves, il a bâti sa réputation sur des vins nerveux, précis et élégants.

Puis arriva la révolution néo-zélandaise. À Marlborough, dans les années 1980, il explose littéralement: arômes exotiques, herbes fraîches, éclats de fruit de la passion… Le monde découvre alors un nouveau visage du cépage, plus solaire, plus démonstratif.

Le Sauvignon Blanc a littéralement mis la Nouvelle-Zélande sur la carte mondiale du vin. Aujourd’hui, le Sauvignon Blanc représente plus de 85% de la production nationale, et plus de 90% des exportations du pays.

Sauvignon blanc
La région de Marlborough en Nouvelle-Zélande, représentée ici sur la carte viticole de De Long Maps.

Le cépage le plus sensible à l’ombre

Déguster un Sauvignon Blanc, c’est comme croquer dans une pomme verte dans un jardin juste après la pluie. Il évoque les agrumes (citron, pamplemousse), les fruits tropicaux (ananas, fruit de la passion), mais aussi les herbes froissées: buis, ortie, herbe coupée.

Et parfois cette petite pointe irrévérencieuse de «pipi de chat» qui fait sourire autant qu’elle surprend.

En bouche, il est vif, tendu, rafraîchissant. Presque électrique. Dans ses versions les plus sérieuses, notamment à Sancerre, il devient minéral, évoquant parfois la pierre à fusil ou le silex chauffé au soleil.

En fait, le Sauvignon Blanc, possède un «gène aromatique» rare: les thiols. Ils sont hyper volatils, d’où sa capacité à s’exprimer avec puissance même en jeunesse.

Mais voilà, le Sauvignon Blanc est le cépage le plus sensible à l’ombre. Il a besoin de lumière directe pour produire ses arômes. Quelques jours de grisaille ou un feuillage trop dense, et c’est le drame: la vigueur prend le dessus, les raisins perdent en intensité, les thiols chutent.

Accords mets et vins

Le Sauvignon Blanc aime les assiettes fraîches et lumineuses avec des huîtres ou des fruits de mer, un ceviche, un fromage de chèvre, une salade parfumée, un plat thaï à la coriandre et à la citronnelle. il devient tout simplement irrésistible. Le duo Sancerre et crottin de Chavignol reste un classique absolu.

Sauvignon blanc
Le fromage Crottin de Chavignol, un pur délice avec un Sauvignon Blanc. Photo: courtoisie

Recommandations

Commençons par un joyau local, aussi inattendu que majestueux: le Eagle Eye 2022 du vignoble Stone Eagle à Niagara on the Lake. Adam Pearce y signe une cuvée exceptionnelle, assemblée avec un tiers de Sémillon. Le résultat est époustouflant, probablement l’un des plus grands vins blancs que la région ait jamais offerts.

Chaque cépage est fermenté séparément en barrique, puis élevé sur lies pendant dix mois, avec bâtonnages réguliers pour apporter de la texture et amplifier le caractère. La bouche est ample, profonde, presque architecturale.

Ne vous attendez surtout pas à un Sauvignon timide: celui-ci avance, parle, affirme. Et à 90$, oui c’est une aubaine étonnante. Je le servirais volontiers avec du veau, voire un filet de porc rôti aux herbes. J’oserai même un steak-frites.

Sauvignon blanc
Le Eagle Eye Sauvignon Blanc Sémillon et le vignoble Stone Eagle à Niagara-on-the-Lake. Photos: courtoisie

Deux soeurs

Pour un profil un peu différent: le Sauvignon Blanc 2023 de Two Sisters Vineyard… ironie du sort, même vigneron. Il est d’un jaune paille délicat, la robe laisse déjà deviner qu’on ne s’ennuiera pas.

Au nez, ça démarre fort: une pointe herbacée — l’asperge fraîche et le haricot vert s’entrelacent avec des éclats d’agrumes.

En bouche, c’est un petit feu d’artifice citronné: ça claque, ça pétille, ça réveille. L’acidité, bien droite, propulse le tout comme un trait de lumière. Le vin est sec, mais la générosité du fruit et ses notes florales donnent l’impression qu’il vous fait un clin d’œil.

Un Sauvignon Blanc qui ne fait pas que passer: il s’installe, s’exprime et repart avec panache, comme un Canadien sûr de lui qui connaît sa sortie.

Tous les deux sont disponibles au vignoble.

Sauvignon blanc
Le Sauvignon Blanc de Two Sisters. Les soeurs Melissa et Angela Marotta avec leur talentueux vigneron Adam Pearce. Photos: courtoisie

Dog Point

Pour une troisième option, changement complet de décor. Direction Marlborough avec le Sauvignon Blanc de Dog Point, l’un des plus beaux exemples du style néo-zélandais moderne.

Ici, la fraîcheur domine: agrumes éclatants, fruits tropicaux gourmands, herbes élégantes, tension parfaite. C’est un vin lumineux, convivial, immédiat, qui rappelle pourquoi Marlborough est devenu une référence mondiale. (LCBO: #677450)

C’est extraordinaire de constater que ces deux producteurs, si éloignés géographiquement et stylistiquement, proviennent du même cépage. Le Sauvignon Blanc révèle mieux que n’importe quel autre la magie du terroir: même ADN, mondes sensoriels différents. Une leçon de diversité.

Sauvignon blanc
L’incontournable Sauvignon Blanc 2024 de Dog Point et le vigneron Matt Sutherland. Photos: Pierre Ferland & courtoisie

La semaine prochaine

La semaine prochaine, on change totalement d’ambiance. Pour célébrer la Journée internationale du Cabernet Franc, je recevrai une experte passionnée: Allison Slute, la plume derrière Cab Franc Chronicle, qui nous aidera à explorer ce cépage unique.

Auteurs

