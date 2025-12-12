Tempranillo : le cépage qui aime le temps

Dixième de dix articles consacrés aux cépages

Vins, Rioja, Espagne, Tempranillo
Le drapeau de la région Rioja, en Espagne.
Publié 12/12/2025 par Pierre Ferland

C’est le dernier article de notre série consacrée aux grands cépages. Et pour conclure en beauté, impossible de ne pas revenir à celui qui incarne l’Espagne comme personne: le Tempranillo.

Un raisin qui voyage à travers les siècles avec une élégance tranquille, un tempérament discret, mais ferme, et une capacité d’évolution qui ferait rougir plus d’un aristocrate bordelais.

Le Tempranillo n’est pas seulement un cépage. C’est une chronologie liquide.

Le visage du vin espagnol

Son nom vient de temprano, «tôt». Le Tempranillo mûrit vite, pressé par le calendrier, mais jamais par la panique. On en trouve la trace dans les vignobles ibériques depuis le Moyen Âge, déjà au cœur des vins de Castille et de La Rioja.

Il deviendra plus tard la colonne vertébrale de régions devenues mythiques: Rioja, Ribera del Duero, Toro, Navarra.

Longtemps resté discret sur la scène internationale, il faudra attendre le XXᵉ siècle pour qu’il devienne le visage du vin espagnol. Un visage sérieux, parfois austère, mais profondément noble. Rioja est synonyme de Tempranillo, et vice versa.

Vins, Rioja, Espagne, Tempranillo
Le Rioja représenté ici sur la carte viticole de De Long Maps. Image: courtoisie

Jusqu’en Australie

Le Tempranillo aime les contrastes. Il veut du soleil pour mûrir. Il veut des nuits fraîches pour garder sa colonne vertébrale.

En Rioja, il marche sur un fil: fruit, acidité, bois… tout semble respirer au même rythme. En Ribera del Duero, perché à plus de 800 mètres, il gagne en puissance, en profondeur et en tension. Les journées y sont brûlantes, les nuits glaciales. Le raisin y forge son caractère comme une lame.

On le retrouve aussi au Portugal, en Californie, en Australie, parfois même en Argentine. Mais soyons francs: comme le Sangiovese en Toscane ou le Pinot en Bourgogne, le Tempranillo parle vraiment espagnol. Ailleurs il s’exprime. En Rioja, il s’incarne.

Profil de goût

Jeune, le Tempranillo respire la cerise noire, la prune, parfois la fraise mûre. Avec l’élevage, arrivent la vanille, le tabac blond, le cuir neuf, le cacao.

En bouche, il est droit, avec une acidité mesurée, des tanins fermes, mais polis, et une structure qui vous retient au passage.

Adolescent, il est gourmand. Adulte, il devient grave. Les grands Rioja prennent alors des airs de bibliothèque ancienne: bois ciré, fruits secs, épices douces.

Ce sont des vins qui parlent doucement, mais longtemps. Ils n’entrent pas en claquant la porte. Ils s’installent.

La grammaire espagnole du temps

Le Tempranillo est un ami du temps. L’Espagne a même inventé pour lui une véritable grammaire du vieillissement — presque une discipline.

Joven : vin jeune, frais, souvent sans fût. Fruit à l’état pur.

Crianza : plus structuré, plus posé.

Reserva : capable de traverser 10 à 15 ans sans broncher.

Gran Reserva : peut franchir trente ans sans perdre la tête ni la droiture.

Derrière ces mots, il n’y a pas qu’une échelle de qualité. Il y a une vision du temps. Ici, le vin ne se presse pas. Il attend son heure.

Le Rioja attend son heure.
Le Rioja attend son heure.

Tempranillo seul ou en bande organisée?

Quand il est vinifié à cent pour cent, le Tempranillo avance sans escorte. C’est le solo d’un cépage qui n’a rien à prouver. Cerise, prune, une petite herbe tomateuse, puis tabac blond, cuir, feuille séchée. En bouche, c’est droit, ferme, tendu comme une ligne claire.

Les grandes bouteilles tiennent des décennies sans jamais hausser la voix. Une philosophie presque bourguignonne: un cépage, un lieu, une vérité. Aucun effet spécial.

Mais l’Espagne a aussi un faible pour les équipes élargies, surtout en Rioja. Alors le Tempranillo appelle ses complices:

Garnacha : générosité, fruit juteux, douceur. Un sourire au milieu de la bouche.

Graciano : acidité, parfum, fraîcheur. Le cérébral de la bande.

Mazuelo : tannins, couleur, tenue. L’ami discret, mais indispensable.

Vins, Rioja, Espagne, Tempranillo
Trois Rioja disponibles à la LCBO gracieuseté de Noble Estate Wines & Spirits. Photos: Pierre Ferland

Résultat: un Rioja classique plus profond, plus vertical, et souvent plus apte à vieillir. Ici, on ne dilue pas. On sculpte.

Puis viennent les modernes, ceux qui invitent Merlot ou Cabernet Sauvignon à la fiesta. Le Tempranillo prend alors une allure internationale: fruits noirs, tannins plus carrés, accent graphite. Parfois brillant, parfois trop maquillé.

Bien fait, cela donne des vins puissants, polis, capables d’attendre de longues années. On s’éloigne un peu de l’Espagne profonde… mais on ne s’ennuie jamais.

En clair:

Tempranillo solo : pureté, terroir, ligne directe.

Tempranillo en trio historique : harmonie, finesse, longévité.

Tempranillo version internationale : muscle, noirceur, ambition globale.

Trois styles. Trois philosophies. Trois façons de raconter l’Espagne dans un verre.

Un cépage qui se plie… mais ne se trahit jamais

Qu’il soit magnifié en solo ou entouré de compagnons, le Tempranillo garde une ligne: l’élégance par la retenue. Là où d’autres cherchent la démonstration, lui cherche la profondeur.

Vins, Rioja, Espagne, Tempranillo
Un Reserva de 14 ans d’âge – encore bien jeune. Photo: Pierre Ferland

Là où certains affichent leurs muscles, lui travaille en silence, par couches, par nuances.

Son secret? Une acidité modérée, des tanins polis, et cette capacité quasi magique à absorber le bois sans s’effacer. C’est ainsi qu’un Gran Reserva de trente ans peut encore danser sur la pointe des pieds.

Accords mets-vins

Le Tempranillo aime la table sérieuse: Agneau rôti. Cochon ibérique. Côtelettes grillées. Paella. Fromages affinés. Il n’est pas fait pour les amuse-gueules timides. Il veut du plat, du feu, du gras, du sel.

Et quand tout s’aligne, il ne triche jamais. Un verre de Tempranillo. Une viande grillée. Trois amis. Rien de compliqué. Rien de spectaculaire. Juste ce que le vin fait de mieux depuis des siècles: rassembler.

Vins, Rioja, Espagne
Patatas a la Riojana – pomme de terre avec Chorizo – mets classique de Rioja. Photo: Pierre Ferland

Fin de série… et dernière gorgée

Avec ce Tempranillo, nous concluons notre grande série sur les cépages. Neuf semaines de voyage, du Pinot au Grenache, du Riesling au Cabernet Franc.

La semaine prochaine, place à quelques conseils pour les Fêtes: bulles, accords, bouteilles intelligentes et — pourquoi pas — un clin d’œil à vos résolutions de janvier… Avant une petite pause bien méritée.

Auteurs

