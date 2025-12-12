Tempranillo : le cépage qui aime le temps

C’est le dernier article de notre série consacrée aux grands cépages. Et pour conclure en beauté, impossible de ne pas revenir à celui qui incarne l’Espagne comme personne: le Tempranillo.

Un raisin qui voyage à travers les siècles avec une élégance tranquille, un tempérament discret, mais ferme, et une capacité d’évolution qui ferait rougir plus d’un aristocrate bordelais.

Le Tempranillo n’est pas seulement un cépage. C’est une chronologie liquide.

Le visage du vin espagnol

Son nom vient de temprano, «tôt». Le Tempranillo mûrit vite, pressé par le calendrier, mais jamais par la panique. On en trouve la trace dans les vignobles ibériques depuis le Moyen Âge, déjà au cœur des vins de Castille et de La Rioja.

Il deviendra plus tard la colonne vertébrale de régions devenues mythiques: Rioja, Ribera del Duero, Toro, Navarra.