Vie de campus part en tournée de l’Ontario

Faire découvrir les études postsecondaires en français

Vie de campus, collèges, universités
Nos collèges et universités francophones partent en tournée de l'Ontario. Photo: Vie de campus
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 21/09/2026 par l-express.ca

Vie de campus, le rassemblement des neuf collèges postsecondaires et universités francophones et bilingues de l’Ontario, part en tournée des des foires d’études organisées dans plusieurs régions de la province cet automne.

Cette participation offrira aux élèves du secondaire et à leur famille l’occasion d’explorer la diversité des programmes et des possibilités d’études postsecondaires en français offertes en Ontario.

Au cours des foires, les visiteurs pourront échanger directement avec les représentants des établissements et obtenir des réponses à leurs questions sur les programmes d’études, les conditions d’admission, les bourses, les services aux étudiants, la vie sur les campus et les perspectives de carrière.

Des conférences, des activités interactives et des concours viendront également enrichir l’expérience.

Une communauté dynamique

«Choisir de poursuivre ses études postsecondaires en français, c’est bien plus qu’obtenir un diplôme», fait valoir Lynn Casimiro, présidente de la Table de concertation postsecondaire francophone de l’Ontario.

collèges, étudiants étrangers
Lynn Casimiro.

«C’est faire partie d’une communauté dynamique, enrichir son bilinguisme, vivre pleinement son expérience étudiante et acquérir des compétences qui ouvrent la voie à de nombreuses possibilités professionnelles.»

Publicité

«C’est aussi contribuer à la vitalité économique de l’Ontario en répondant aux besoins d’une main-d’oeuvre qualifiée et bilingue, recherchée dans de nombreux secteurs d’activités», souligne Lynn Casimiro, qui est la PDG du Collège La Cité.

Information et activités

Les parents jouent un rôle important dans la réflexion des jeunes quant à leur avenir. C’est pourquoi des périodes de visite leur seront spécialement consacrées lors de plusieurs foires.

Les dates, les lieux, les heures des foires, ainsi que l’information sur les établissements participants, les activités et les ressources offertes aux élèves et aux familles, sont disponibles sur le site Web de Vie de campus.

Vie de campus représente: Campus Glendon de l’Université York; Collège Boréal; Collège La Cité; Université d’Ottawa; Université de Hearst; Université de l’Ontario français; Université de Sudbury; Université Laurentienne; Université Saint-Paul.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur