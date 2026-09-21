Vie de campus part en tournée de l’Ontario

Vie de campus, le rassemblement des neuf collèges postsecondaires et universités francophones et bilingues de l’Ontario, part en tournée des des foires d’études organisées dans plusieurs régions de la province cet automne.

Cette participation offrira aux élèves du secondaire et à leur famille l’occasion d’explorer la diversité des programmes et des possibilités d’études postsecondaires en français offertes en Ontario.

Au cours des foires, les visiteurs pourront échanger directement avec les représentants des établissements et obtenir des réponses à leurs questions sur les programmes d’études, les conditions d’admission, les bourses, les services aux étudiants, la vie sur les campus et les perspectives de carrière.

Des conférences, des activités interactives et des concours viendront également enrichir l’expérience.

Une communauté dynamique

«Choisir de poursuivre ses études postsecondaires en français, c’est bien plus qu’obtenir un diplôme», fait valoir Lynn Casimiro, présidente de la Table de concertation postsecondaire francophone de l’Ontario.

«C’est faire partie d’une communauté dynamique, enrichir son bilinguisme, vivre pleinement son expérience étudiante et acquérir des compétences qui ouvrent la voie à de nombreuses possibilités professionnelles.»