Les élèves de Viamonde suivent un parcours en apprentissage socio-émotionnel

Cette démarche provinciale a inspiré le parcours de Viamonde, avec notamment la ressource Comprendre le racisme envers les Noirs, qui indique comment aborder les stéréotypes racistes à l’école afin d’empêcher leur diffusion.

«Le racisme est toujours présent et nuit à la vie scolaire», explique Micheline Rabet. «Il y a donc des répercussions sur le bien-être des élèves. Au sein du Conseil scolaire, nous collaborons avec une agente en équité et droit de la personne avec qui nous réfléchissons à l’impact du racisme et à comment l’éradiquer dès le plus jeune âge.»