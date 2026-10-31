Vers une société sans livres?

À quoi ressemblerait une société dans laquelle de moins en moins de gens liraient des livres? Ou dans laquelle des gens auraient même perdu la capacité de comprendre des textes longs ou complexes?

Ces derniers mois, une expression a fait son chemin: nous serions en train d’entrer dans une société «post-lettrée».

Quelques exemples:

• La proportion des Américains qui ont lu un livre ou un article au cours de la journée précédente a chuté de 40% depuis 20 ans.

• Une analyse des livres qui se glissent dans la liste hebdomadaire des best-sellers du New York Times révèle des phrases un tiers plus courte qu’il y a un siècle.