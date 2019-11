Venise vous attend… malgré tout!

«On a l’impression à sa lecture de faire partie d’un cercle d’amoureux de Venise, car les œuvres sont présentées de façon sensible, subtile. On passe d’œuvre en œuvre et chacune apporte quelque chose de différent et d’essentiel.»

«On découvre des tableaux de Gentile Bellini, de Canaletto, de Francesco Guardi, de Paul Véronèse, mais aussi de William Turner, Claude Monet, ou John Singer Sargent…»

«De la basilique Saint-Marc au pont des Soupirs, du palais des Doges au Grand Canal, ce livre propose une anthologie illustrée inédite qui puise dans la littérature et la peinture, du XVIe siècle à nos jours, et met en valeur toutes les beautés de Venise.»

«Ce dialogue riche et contrasté entre citations choisies et tableaux de grands maîtres révèle une Venise tantôt flamboyante et prestigieuse, mystérieuse et poétique, dans une variation ininterrompue d’atmosphères et d’émotions.»