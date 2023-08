Une sexualité épanouie, c’est la santé!

Charlie, 23 ans, aime la tendresse, mais pas le sexe. Elle aime les filles et les garçons, mais pas question d’être en relation. Charlie est asexuelle. « Çà ne veut pas dire que tu n’auras pas de sexe. Mais ça veut dire que tu ne ressens pas, ou très peu, d’attirance sexuelle.

D’hétéro à homo

Pendant les 50 premières années de sa vie, Daniel a été convaincu dur comme fer qu’il était hétéro. «Aux femmes. Et seulement aux femmes.» Puis il commence à faire de la danse et se rend compte qu’il pogne auprès des hommes. «Mon univers de gars straight est en train de tomber.»

Maintenant au début de la soixantaine, il ne compte plus les hommes rencontrés via Réseau Contact, Grindr et les saunas. «L’homme vient de Mars, la femme de Vénus», théorise-t-il. «On peut faire des enfants ensemble. Vivre une vie ensemble. Mais côté sexualité, c’est beaucoup plus facile avec les hommes.»

Sexe queer

Sam, 42 ans, est à la fois non binaire et trans. Il se considère «plus masculin que féminin, d’où l’appellation plus nuancée de demiboy.» Ce qui est génial dans le sexe queer, c’est qu’il n’y a pas de rôle. «On fait ce qu’on veut, au moment où on veut. Contrairement à la sexualité avec les gars, où les rôles sont vraiment là.»

Pierre-François, 68 ans, a eu un cancer de la prostate. Finies les érections. Il tient à dire que ce n’est pas la fin du monde. Pénétrer est dans l’instinct de l’homme. Or, avec son amoureuse, il a appris à faire autre chose, à ne plus penser à lui, mais à elle: «à lire ses besoins, ses désirs, ses plaisirs». Il a appris à la toucher, la caresser, l’embrasser, partout et lentement.