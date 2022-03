Sexualité et violence au premier degré chez Éric Simard

Musique et chant

Toute cette luxure et toutes ces morsures n’empêchent pas la musique et le chant d’être au rendez-vous. Au fil des pages, on écoute l’adagio en G mineur d’Albinoni, Maria Callas chanter Casta Diva ou Tony Joe White entonner Black and White.

Dans une nouvelle, l’action se déroule à Québec. La rue Saint-Jean est décrite avec moult détails. C’est là que j’ai rencontré l’auteur plus de 20 ans passés, lorsqu’il travaillait à la Librairie Pantoute.

Les intrigues et les œuvres de chair ne mettent jamais en scène deux hommes concupiscents qui bandent l’un pour l’autre. Ce n’est pourtant pas les abdominaux, les pectoraux et un «magnifique petit cul» qui manquaient. C’est la seule ombre au tableau.