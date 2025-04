Une série, deux films et trois courts à voir sur Netflix, Crave, Acorn TV, TV5 Unis

Les Wilhem, parents de Nour, sont endettés et pensent vendre leur ferme et leur bétail. Les Germain luttent pour préserver leurs vaches contre la tuberculose. Le père Courtin est ruiné: il n’a plus de bêtes d’où son suicide raté et sa dépendance aux soins de sa femme et de ses enfants Charlie et Anthony.

«Les grandes mutations du monde paysan et la crise qu’il affronte auraient mérité plus et beaucoup mieux», selon Télérama.

Il n’empêche que les paysages sont spectaculaires et les vaches d’Aubrac très particulières avec leurs cornes en forme de lyre.

La série policière est bien ficelée: rebondissements qui aiguisent le suspense avec une distribution d’acteurs bien choisis comme Claire Keim, habituée à des rôles de policières, ou Anne Charrier aux nombreuses séries télévisées bien connues.