Une série et trois films à voir sur CBC, Tou.tv, Apple TV, YouTube

La neige, l’isolement de la cabane, le froid, la nuit étoffent le frisson qui traverse le film. La famille devient une arme destructrice. Les soeurs de Gaétan l’ont déraciné de Montréal. Maude (Ève Ringuette, meilleure actrice au Festival Fantasporto), innue, ne rêve que de retourner chez elle pour le bien de Raph.

Vous croyez vivre un jour de merde? Attendez de voir Jour de merde!

Flow le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Il est rare de se sentir déjà en terrain inconnu devant le défilé des noms de compagnies de production telles que Dream Well Studio (Lettonie), Sacrebleu Productions (France) et Take Five aux lettres A et V en pulsation (Belgique).

Le chat noir qui se miroite dans l’eau évoque un univers spirituel où cet élément joue un rôle majeur, source de vie et de menace de la planète Terre désertée de ses habitants.