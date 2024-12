Deux séries et deux films à voir sur Crave, Prime, Vimeo, MUBI…

«Dans les années 2000, à la sortie de L’Auberge espagnole, l’Europe était une idée enthousiasmante, l’époque était à l’euphorie», a expliqué Klapisch. «Depuis, il y a eu la crise économique de 2008, le Brexit, le covid, l’Ukraine, la question des migrants… et l’Europe est fragilisée.»

La romance se mêle à des propos sérieux comme le traitement des femmes, l’environnement, la mort, l’errance migratoire, l’humanisme, l’emploi, avec, pour témoin, l’Acropole magnifique d’Athènes, symbole de la Grèce antique. Émouvant, tendre, attachant, plein de rebondissements!

3 SAISONS

3 saisons se déguste comme un grand vin aux arômes capiteux. Coscénarisé par Jim Donovan et Carinne Leduc, ce film de 2009 rappelle la constance et l’universalité des épreuves et sentiments humains.

Sasha et Carmine ne vivent pas au diapason. Elle veut s’épanouir comme comédienne et lui, homme d’affaires à succès, est aussi un coureur de jupons. Justine et Seb, plus jeunes, vivent au jour le jour dans les rues de Montréal.

Ces deux couples en crise affrontent, chacun de son côté, un défi bouleversant, celui d’une grossesse inattendue.