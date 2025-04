Sophie Deraspe à Toronto pour la Journée du cinéma canadien

C’est un «hymne à la liberté […] qui doit absolument être vu sur grand écran», assure Le Journal de Montréal.

Dans plus de 40 pays

La Journée du cinéma canadien est le plus grand festival de films canadiens au monde. Les organisateurs font remarquer que les inscriptions de partenaires ont augmenté de 50% cette année «dans la vague actuelle de fierté culturelle».

Dans le contexte actuel de guerre commerciale menée par la nouvelle administration américaine, «nos histoires comptent, et notre culture compte – plus que jamais», déclare la directrice artistique de Reel Canada, Sharon Corder.

L’organisme compte attirer environ 100 000 cinéphiles à plus de 2000 projections travers le Canada dans une trentaine de salles du partenaire fondateur Cinéplex… et dans 43 pays à travers le monde. Plus de 2 millions de personnes profiteront de l’offre chez eux, en télédiffusion.