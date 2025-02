Un film et deux séries à voir sur Tou.tv et Crave

IL A DÉJÀ TES YEUX

L’adoption de Benjamin, le bébé blanc aux yeux bleus, par Paul et Sila, ses parents noirs, était le sujet d’une comédie hilarante ayant chiffré 1 million d’entrées en 2017. La suite est offerte en format série de six épisodes.

Benjamin a maintenant 14 ans. Il a un frère Noé d’un an son cadet, Fils naturel de Paul et de Sila.

Benjamin aime la danse et le sport, et Noé est un musicien et intello coincé. En somme parents et enfants forment «une famille normale un peu plus pittoresque que le reste» (Paul), préjugés à part.

La venue inopinée de Lazare, le père indigne de Paul, bouleverse la famille. Paul arrive à peine à tolérer son géniteur qui l’avait abandonné. Maintenant, il doit le loger pour qu’il ait droit à des soins médicaux en France.

Lazare s’immisce ainsi dans la vie de toute la famille avec charme, humour et sagesse manipulatrice tant et si bien qu’il inspire Benjamin à vouloir rencontrer «ses vrais parents», ce qui met la famille dans tous ses états.